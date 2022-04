Elodie Morandini est nommée directrice générale

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est heureux d’annoncer la nomination d’Elodie Morandini au poste de directrice générale de l’organisme.

Après une année à assurer avec rigueur la direction par intérim à titre de coordinatrice, Mme Morandini succède ainsi à Guy Garand, fondateur et directeur général du CRE de Laval durant les 25 dernières années. Il s’agit, selon Elodie, d’une belle occasion de consolider l’avenir du CRE de Laval.

« Nous avons la chance d’avoir une équipe très compétente et soudée, qui a la volonté de se surpasser pour promouvoir et instaurer des projets destinés à améliorer la qualité de l’environnement à Laval », mentionne Elodie.

Diplômée en marketing, management et gestion de projet, Elodie a cofondé le Festival Zéro Déchet et l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD). Initier le changement individuel et collectif lui tient à cœur. Déterminée à se consacrer entièrement à la cause environnementale, elle a suivi des cours de maîtrise en gestion des matières résiduelles et économie circulaire à l’Université de Sherbrooke. Impliquée dans plusieurs comités régionaux, elle ne manque pas une occasion de travailler en concertation avec des acteurs variés pour assurer une transition verte pour Laval et le Québec.

« Elodie a su avec conviction tenir la barre dans la foulée du départ de Guy Garand et pourra de toute évidence relever les défis qui se présenteront à elle. Qui sait, peut-être assurera-t-elle, comme son prédécesseur, la direction de l’organisme pendant vingt-cinq années ! », mentionne Paul-Yanic Laquerre, président du conseil d’administration.

Tous les professionnels du CRE de Laval, ainsi que les membres du conseil d’administration, unissent leurs voix pour souhaiter à Mme Morandini un mandat long et fructueux au bénéfice de la protection de l’environnement et du développement durable.