Se déclarer malade pour guérir ensemble de l'écoanxiété

Jour de la Terre Canada dévoile le thème de sa campagne 2022 : « Guérissons ensemble ». Cette campagne médiatique invite celles et ceux qui vivent de l’écoanxiété, cet enjeu de santé mentale qui touche les gens soucieux de l’avenir de notre planète, à se déclarer malades le 22 avril.

Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à profiter de ce temps de repos pour prendre soin d’eux en se rassemblant autour d’actions collectives positives pour la Terre.

« Les résultats des plus récents sondages sont troublants : 45 % des Canadiennes et Canadiens ressentent de l’écoanxiété. C’est le temps pour tous de se doter des outils nécessaires pour se soigner. On veut que tout le monde passe à l’action en groupe : un remède puissant contre l’écoanxiété. Dans le contexte actuel, se rassembler et se mettre en action le 22 avril est la chose à faire pour prendre soin de nous-mêmes. Plus que jamais, la planète a besoin de nous en forme. », affirme Valérie Mallamo, directrice générale du Jour de la Terre Canada.

« Pour moi, la crise climatique et la crise de santé mentale qu’on traverse présentement sont interreliées. L’écoanxiété est notre système d’alarme interne qui nous confirme qu’on est personnellement concernés par les changements climatiques. C’est normal d’en vivre et c’est surtout souhaitable, car elle pousse à chercher des solutions d’adaptation pour mitiger les impacts du changement climatique sur nos communautés. C’est vrai qu’elle peut devenir envahissante, mais il est possible d’apprendre à vivre avec, et même à la transformer en une source d’énergie qui permet de se mettre en action et de mobiliser les autres autour de soi. », explique Isabelle Béliveau, cofondatrice et directrice générale d’écomotion, organisme spécialisé en écoanxiété.



Prendre soin la planète pour prendre soin de soi

Toutes et tous sont invités à visiter guerissonsensemble.org En s’y inscrivant, les participants recevront par courriel une preuve symbolique de leur déclaration d’écoanxiété à partager dans leurs réseaux.

Ils y trouveront aussi des suggestions d’activités ainsi qu’un calendrier regroupant des initiatives à rejoindre dans leur voisinage. Le mot-clic #guerissonsensemble permettra de donner de la visibilité à tout ce qui fera du bien à l’occasion du 22 avril.

« J’avoue humblement, je suis écoanxieuse. Dès que je suis dans l’action, je vais mieux, et mes proches aussi ! Le 22 avril, c’est le moment de prendre un pas de recul pour mieux avancer ; pour se faire du bien, en passant ensemble à l’action. Pourquoi ne pas en profiter pour se réunir et faire une activité concrète en famille et entre amis pour la Terre ? Il me semble que tout le monde irait mieux ! », affirme Edith Cochrane, actrice et porte-parole de la campagne 2022 du Jour de la Terre.

« Face à l’incertitude causée par les chocs combinés de la crise climatique, de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine, les gens se sentent impuissants. Et il faut agir ! La planète a besoin de nous en forme ! C’est pourquoi, cette année, nous invitons les gens à se doter des outils dont ils ont besoin pour aller mieux : nous leur offrons de poser des gestes concrets pour la planète, dans leur communauté. Je vous invite à visiter le site www.guerissonsensemble.org pour découvrir les activités qui se tiendront dans votre région. », souligne Thomas Mulcair, président du conseil d’administration du Jour de la Terre.



Le 22 avril, partout dans le monde, la Terre est célébrée. Une activité se trouve tout près.

Visitez Jourdelaterre.org pour tous les détails.