Le site de vaccination Panama à Brossard déménage vers le quartier Dix30

À compter du 13 avril prochain, le centre de vaccination contre la COVID-19 situé sur la rue Panama à Brossard déménagera vers le Quartier Dix30, au 9415, boulevard Leduc — suite #5.

Ce site a déjà accueilli des activités de vaccination à quelques reprises durant la pandémie.

Devant l’évolution constante de la demande, le CISSS de la Montérégie-Centre adapte régulièrement son offre de vaccination afin de répondre aux besoins de la population.

Les personnes désireuses de recevoir une dose de vaccin sont invitées à prendre rendez-vous en ligne à Québec. ca/vaccinCOVID.

Plusieurs possibilités de vaccination sans rendez-vous sont également offertes, pour connaître l’horaire, visitez le : https://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie

La 2e dose de rappel supplémentaire est désormais recommandée pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent dans la communauté ; les personnes immunodéprimées de 12 ans et plus ; les personnes qui résident en CHSLD, en RPA ou dans tout milieu de vie comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables.

À compter du 11 avril, les personnes de 60 ans et plus seront admissibles à recevoir la 2e dose de rappel.