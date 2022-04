BIXI revient en force à Laval

La saison de BIXI à Laval débute en grand avec une expansion fulgurante du réseau de vélos en libre-service. Alors que l’année dernière avait commencé avec 6 stations et 55 vélos, la nouvelle saison prend son envol avec 20 stations et 215 vélos, dont 60 à assistance électrique disponibles chaque jour, représentant ainsi une offre plus que triplée.

Les vélos en libre-service, implantés progressivement à Laval depuis 2019, sont un ajout de taille à l’éventail des moyens de transport mis à la disposition des citoyens afin d’améliorer leur mobilité et réduire leur empreinte environnementale.

« La lutte aux changements climatiques est une priorité pour notre administration. L’expansion du réseau BIXI permettra à davantage de Lavalloises et de Lavallois d’utiliser les transports actifs pour se déplacer, réduisant ainsi notre empreinte sur l’environnement. C’est d’autant plus pertinent sachant qu’à Laval, 70 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports motorisés. Dans cette optique, il est tout à fait logique de poursuivre cette croissance du réseau BIXI à Laval dans les prochaines années. », commente Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal de L’Abord-à-Plouffe et responsable de la mobilité active.

« Nous sommes très heureux d'être une fois de plus en mesure de lancer le service BIXI à l'avance cette année ! Nos usagers pourront profiter pleinement de ce moment tant attendu durant le long week-end de Pâques et faire l'essai de nos vélos électriques, si ce n'est déjà fait. » , mentionne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Les vélos du réseau BIXI sont disponibles chaque année dès que la température le permet (ou au plus tard le 15 avril) jusqu’au 15 novembre. Pour faciliter votre expérience, il est recommandé de télécharger préalablement l’application mobile BIXI, qui est d’ailleurs requise pour emprunter un vélo électrique (tout comme le port du casque). Les vélos peuvent être remis à n’importe quelle borne des stations BIXI de Laval, de Montréal ou de Longueuil.

Les acquisitions de stations et de vélos effectuées par la Ville de Laval en 2021 ont bénéficié de la participation financière du ministère des Transports dans le cadre de son Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service.

Proposez un emplacement

Le réseau BIXI poursuivra son expansion à Laval au cours des prochaines années. Vous aimeriez voir une station près de chez vous ? BIXI vous invite à suggérer des emplacements.

Profitez de la promotion présaison

Il est encore temps de profiter du tarif présaison de l’abonnement saisonnier à 83 $ + taxes (soit 10 % de rabais sur l’abonnement régulier) ainsi que de tous les avantages d’être membre BIXI. Les personnes désirant bénéficier de cette offre spéciale sont invitées à acheter leur abonnement BIXI en ligne ou sur l’application mobile de BIXI jusqu’au 15 avril, à minuit.