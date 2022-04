Perspectives d’emploi intéressantes pour quelqu’un qui n’a pas fait d’études

Avec le printemps qui s’installe et les premières esquisses des belles journées estivales Vins Arista, une division de Lassonde, et Stefano Faita lance début mai son vin rosé, 100 % biologique et végan. C’est accompagné d’experts de Vins Arista que le réputé chef Stefano Faita s’est rendu dans les célèbres vignobles de la Sicile afin de dénicher un rosé qui correspond à ce qu’il souhaite proposer. Le vin est embouteillé au Québec et offert dès le mois de mai dans les épiceries de la province.