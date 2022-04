Un objectif de 400 000 $ pour la Fondation En Cœur

Du 21 au 28 mai prochain aura lieu l’édition 2022 du 6 h En Cœur présentée par Biscuits Leclerc et Valero Raffinerie Jean-Gaulin. Ouvert à tout le Québec, l’événement se donne sous une formule virtuelle ou présentielle.

Le but est de compléter 6 heures d’activité physique, peu importe la formule que vous choisirez.

À Montréal, il se déroulera le samedi 21 mai au parc Maisonneuve. Il s’agit de réaliser 6 heures de marche ou de course/seul (e), en groupe ou à relais.

Pour la formule virtuelle, cela sera du 21 au 28 mai. Les participants pourront réaliser 6 heures d’activité physique, peu importe laquelle.

Un 6 heures bien significatif

6 heures est la durée moyenne d’une chirurgie à cœur ouvert chez un enfant, pendant laquelle son cœur doit être arrêté et connecté à une machine pour être réparé.

Au Québec, c’est 1 enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque chaque année, faisant d’elle la malformation causant le plus de décès à la naissance. Les anomalies cardiaques chez les enfants sont donc 80 fois plus fréquentes que le cancer et 26 fois plus que la fibrose kystique.

Le 6 h En Cœur se veut une activité de collecte de fonds, mais également de partage et de sensibilisation pour la cause.

Ouvert à tous

Le 6 h En Cœur permet aux participants de choisir la formule qu’ils désirent. Il y une option pour chacun. Tous sont les bienvenus. Plusieurs options existent pour contribuer : via 6hencoeur.org, les profils des équipes participantes sont présents. Chacune racontant son histoire, les descriptions sont des plus émouvantes, et il est possible de les appuyer afin de les aider à atteindre leur objectif financier.

De plus, l’onglet Je Donne permet de faire un don directement à la Fondation.

À propos de la Fondation En Cœur

Au Québec, 1 enfant sur 100 naît avec une maladie ou une malformation cardiaque qui nécessitera un suivi médical. Cela représente 900 nouvelles familles qui doivent faire face à ce diagnostic chaque année. La Fondation En Cœur s’est donc donnée comme mission de venir en aide aux enfants cardiaques congénitaux et à leur famille en leur offrant des services d’information et de soutien.

En Cœur a également comme but de sensibiliser le grand public à l’importance de soutenir les enfants malades du cœur et leurs parents. Dans la poursuite de sa mission, la Fondation En Cœur organise plusieurs événements et rend disponibles diverses publications (livres et brochures) ayant pour but de faciliter l’accès des familles à des sources d’informations pertinentes et rassurantes.