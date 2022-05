Le Collège de Bois-de-Boulogne est le premier établissement au Québec à adopter la Charte de l’Okanagan

Le Collège de Bois-de-Boulogne concrétise son engagement à prioriser la santé et le bien-être de sa communauté dans toutes les sphères de ses activités en ratifiant la Charte de l’Okanagan, et devient ainsi le premier établissement d’enseignement collégial au Québec à joindre ce mouvement.

La Charte de l’Okanagan invite les établissements d’enseignement collégiaux et universitaires à intégrer la santé durable dans tous les aspects de la culture institutionnelle et à entreprendre des actions qui en font la promotion.

Le bien-être de sa communauté : un objectif-phare de sa planification stratégique

Dans un contexte où les enjeux liés au stress et à l’anxiété sont majeurs, le Collège a choisi de faire de la santé et du bien-être de sa communauté, la pierre angulaire de son Plan stratégique 2021-2026. Cette volonté institutionnelle se décline dans une approche originale et audacieuse à travers les six orientations que comporte le plan.

« La Charte est en parfaite conformité avec notre planification stratégique, dans laquelle nous avons fait de l’amélioration du bien-être des étudiantes et des étudiants sur le campus et de la diminution du taux de détresse et d’anxiété, deux axes majeurs. », affirme Pascale Sirard, directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne.

Le Collège reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’apprentissage, la persévérance et la mobilisation, tant de la population étudiante que du personnel, en intégrant la santé et le bien-être comme vecteur dans toutes les sphères de ses activités.

Un leadership assumé

En signant la Charte de l’Okanagan, le Collège de Bois-de-Boulogne pose un geste concret en faveur de la santé durable. Cette action est en parfaite synergie avec le Plan d’action pour la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 2021-2026 du ministère de l’Enseignement supérieur.

« La Charte constitue un levier de mobilisation qui confirme notre engagement à développer un environnement éducatif qui met de l’avant l’importance de la santé globale pour l’ensemble de notre communauté. », souligne Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative.

Parmi les initiatives inscrites à son plan stratégique, le Collège vise notamment la création de l’Archipel, un carrefour de l’accompagnement scolaire et psychosocial, qui regroupera en un guichet unique tous les services d’aide (physique, collaboratif et virtuel) pour la santé et le bien-être de notre communauté étudiante.

Enfin, au cours des prochaines semaines, le Collège invitera tous les membres de sa communauté à ratifier individuellement la Charte, afin de signifier leur adhésion aux principes qu’elle promeut.

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue, dans un milieu d’apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. Il compte actuellement plus de 3 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et 4 000 à la formation continue et aux services aux entreprises.