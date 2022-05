Vous avez décidé que le moment était venu de rénover votre cuisine. Une compréhension des étapes d'un tel projet de rénovation peut vous aider à prendre les meilleures décisions en termes de qualité et de budget et vous garder sur la bonne voie. Voyons plus en détail quelles sont les étapes d’une rénovation de cuisine.

La démolition

La première étape de la rénovation consiste à arracher l'ancienne cuisine et à éliminer tous les matériaux non réutilisables. Les propriétaires choisissent souvent d’effectuer ce travail pour réduire les coûts globaux, mais attention, le démontage d'une cuisine peut vite devenir compliqué.

Les réparations structurelles

Des réparations sont souvent nécessaires une fois que les armoires, le dosseret et le revêtement de sol ont été enlevés. Vous pouvez vous attendre à voir des trous dans les cloisons sèches qui nécessitent des réparations, et des dommages au plafond qui doivent être réparés avant que la rénovation de la cuisine puisse se poursuivre.

L’évaluation des systèmes électrique et mécanique

Un nouvel éclairage de cuisine nécessite souvent un nouveau câblage. Assurez-vous d'embaucher un électricien pour ce projet. Le déplacement d'appareils existants et l'installation de nouveaux appareils nécessitent également des travaux d'électricité. Déterminez si l'ajout de luminaires sous les armoires ou de luminaires encastrés contribuera à créer un espace de travail plus lumineux.

Les systèmes mécaniques nécessitent également une attention particulière à ce stade. Les normes d'efficacité modernes exigent de grands conduits au-dessus de la cuisinière. Cela crée une meilleure circulation de l'air dans votre nouvelle cuisine et offre des niveaux de sécurité plus élevés pour votre famille.

L’évaluation de la plomberie

La plomberie joue un rôle majeur dans votre cuisine et il est important d'évaluer la conception avant d'installer des armoires ou d'autres éléments majeurs.

La pose de revêtement de plancher

Ensuite, vient le temps de faire la pose du revêtement de plancher que vous aurez choisi.

L’installation des armoires de cuisine

C'est alors que votre nouvelle cuisine commence vraiment à prendre forme. Les armoires se montent sur les murs et d’autres sont fixées au sous-plancher. Ces structures supportent vos comptoirs, appareils électroménagers et éviers, ainsi que du rangement et cachent la plomberie et l'électricité qui traversent cette pièce très fréquentée.

L’installation des comptoirs

Après l’installation des armoires de cuisine, vient le temps d’installer les comptoirs. Les coins, les joints et les pièces d'extrémité sont importants et doivent être manipulés avec soin, en assurant un minimum d'espaces et une bonne étanchéité.

L’installation du dosseret

Enfin, arrive l’étape de l’installation du dosseret de cuisine, communément appelé « backsplash ». Il peut être constitué de tuiles de céramique ou de verre, de plaques de marbre, ou autre matériau étanche.

L’installation des appareils électroménagers

Les appareils entrent dans la cuisine en dernier, une fois que toutes les finitions, les armoires et les revêtements de plancher ont été installés. Assurez-vous d'avoir l'électricité et l'eau branchées, ainsi que toutes les conduites de gaz naturel.

Comme vous pouvez le constater, une rénovation de cuisine est un projet d’envergure nécessitant plusieurs étapes. C’est pour cette raison qu’il est toujours recommandé de faire appel à un entrepreneur expérimenté avec ce type de projet.