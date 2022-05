Le Salon des technologies environnementales du Québec est de retour à Québec

Réseau Environnement est fier de tenir la 14e édition du Salon des technologies environnementales du Québec, les 17 et 18 mai prochains au Centre des congrès de Québec.

Ce rendez-vous incontournable des spécialistes en environnement présente près de 100 conférences et panels sur les enjeux d’actualité regroupant une pluralité d’expertes et d’experts ainsi que des exposantes et exposants de technologies vertes. L’édition est encore plus particulière cette année puisque Réseau Environnement célèbre ses 60 ans.

Moments forts du Salon

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec et Richard Campeau, député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, donneront un discours lors de la session d’ouverture le 17 mai au matin.



Alexandre Shields, journaliste au Devoir spécialisé en environnement et Louis-Gilles Francoeur, ex-vice-président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), discuteront des constats principaux évoqués dans le dernier livre de M. Francoeur La caution verte.

Monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, fera une annonce en partenariat avec le C3E le 18 mai à 11 h 30.

Durant deux jours, 120 organisations exposantes feront la présentation de leurs dernières innovations propres et technologies vertes.

Le 17 mai se tiendra un atelier sur la Stratégie nationale d’adaptation du Canada pour échanger sur des idées et des recommandations d’actions à proposer à Environnement et Changement climatique Canada.

Cérémonie PEXBD

Le 17 mai à l’occasion du Salon se tiendra la cérémonie du programme d’excellence pour la biodiversité. Cette cérémonie récompense les municipalités membres du programme pour l’amélioration de leurs pratiques en matière de protection et de mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire.

Prix Distinctions : reconnaissance de la contribution environnementale

Le 18 mai, douze membres de Réseau Environnement seront récompensés lors de la cérémonie des Distinctions pour leur travail remarquable dans leur domaine d’activité. Cette année, deux nouveaux prix seront décernés : la Distinction Entreprises et organisation ainsi qu’une Distinction spéciale.

Présentée par RECYC-QUÉBEC, la cérémonie des Distinctions fait rayonner le savoirfaire environnemental québécois, reconnait l’excellence dans le développement des technologies vertes et récompense le dévouement des bénévoles de Réseau Environnement.

Programmation

Pour consulter la programmation complète du Salon des TEQ, visitez cette adresse :

https://reseau-environnement.com/evenements/steq/programmation/.

L’organisation de cet évènement est possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, du grand partenaire la Ville de Québec, du partenaire présentateur ECO Canada, des partenaires de secteurs RECYC-QUÉBEC, Éco Entreprises Québec, Bionest, Nordikeau, Cain Lamarre et Hydro-Québec.

« Un organisme comme Réseau Environnement assure l’avancement des technologies et de la science, la promotion des expertises et le soutien des activités en environnement dans une perspective de développement durable. Notre gouvernement est fier de soutenir la 14e édition du Salon des technologies environnementales du Québec. Cet appui témoigne de notre engagement dans la réalisation de nos objectifs ambitieux de passer à une économie plus propre et durable pour les générations à venir. », commente l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir des bonnes pratiques et l’innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.