SMT Hautes Technologies remet un don majeur historique au Centre de pédiatrie sociale Laval

Le 5 mai dernier, l’entreprise lavalloise SMT Hautes Technologies a remis un don historique de 100 000 $ au Centre de pédiatrie sociale Laval. Il s’agit du plus grand don corporatif reçu par l’organisme depuis son ouverture il y a 10 ans.

Un don surprise de 100 000 $

SMT Hautes Technologies fait partie des donateurs du Centre de pédiatrie sociale depuis maintenant 4 ans. En effet, en 2019, SMT a été la première entreprise à s’engager dans une entente pluriannuelle avec le Centre de pédiatrie sociale.

L’entente prévoyait pour cette année la remise d’un don de 25 000 $, mais Stéphane Deschênes, président fondateur de SMT Hautes Technologies, a fait une grande surprise à l’équipe en arrivant plutôt avec un chèque de 100 000 $ !

« Je crois fermement que tous les enfants doivent obtenir l’aide nécessaire pour bien cheminer à l’école et dans leur milieu de vie. Il est primordial de leur fournir les outils afin qu’ils forment une génération avec plein de rêves et d’ambition ! », mentionne M. Deschênes.

Coup d’envoi du projet Espace Bienveillance



« La générosité de SMT et de M. Deschênes est admirable. Ce don majeur donne le coup d’envoi officiel au financement d’Espace Bienveillance, notre prochain projet d’envergure. », affirme Me Jean Marius Mottet, président du conseil d’administration de l’organisme.

La réalisation du projet Espace Bienveillance permettra au Centre de pédiatrie sociale Laval de soutenir 200 enfants de plus dans Chomedey, l’un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Les locaux qu’occupent présentement l’organisme sont trop petits et ne permettent pas à l’équipe de répondre à la demande criante pour ses services.

En déménageant le Centre dans un espace adéquat, des enfants vulnérables qui sont en attente de services depuis des mois pourront recevoir l’aide dont ils ont tant besoin.

« Le don surprise de 100 000 $ de SMT Hautes Technologies donne le vent dans les voiles à notre campagne de financement qui débute pour la relocalisation de notre point de service de Chomedey. », se réjouit Mylène Du Bois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Laval.

Nouvelle entente de 150 000 $ sur 5 ans

De plus, M. Deschênes a profité de cette occasion pour renouveler l’engagement de son entreprise envers les enfants vulnérables de Laval. Une nouvelle entente de 150 000 $ sur 5 ans a été entérinée.

Grâce à ce précieux partenariat à long terme, l’organisme pourra consolider son équipe et ainsi assurer la pérennité des services cliniques offerts aux enfants vulnérables.

« La recherche de financement est un travail colossal pour un organisme comme le nôtre. Année après année, nous devons chercher de nouvelles ressources financières et renouveler celles que nous avons. Lorsqu’un partenaire comme SMT Hautes Technologies a la générosité de nous assurer un financement pour plusieurs années, il devient possible pour notre équipe de maintenir les services aux enfants des quartiers défavorisés de Laval. », explique Mme Du Bois.

Stéphane Deschênes a fondé SMT Hautes Technologies en 2001. Son équipe et lui ont toujours trouvé important de redonner à la société et de contribuer à la communauté lavalloise.

Soutenant depuis longtemps l’amélioration des services dans les CPE, l’entreprise a choisi d’offrir un soutien financier au Centre de pédiatrie sociale Laval afin que les enfants des milieux défavorisés puissent grandir et s’épanouir au même titre que tous les autres. « C’est tous ensemble que nous façonnerons un monde plus juste et équitable. », conclut M. Deschênes.

À propos du Centre de pédiatrie sociale Laval

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est un organisme à but non lucratif qui offre des activités et dispense des soins aux enfants de son milieu. Le Centre contribue au développement global des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. Il fait aussi la promotion des intérêts et du droit des enfants et de leur famille.

Son mandat est d’offrir, dans un milieu de vie intégré à la communauté, des services de santé interdisciplinaires à une clientèle vulnérable qui est en rupture avec le réseau des services actuels.

À propos de SMT Hautes Technologies

SMT Hautes Technologies est le plus grand fabricant de circuits électroniques en Amérique du Nord. Avec ses trois usines (4,0) à Laval entièrement robotisées, SMT fabrique plus de 10 millions de circuits électroniques annuellement. Elle œuvre dans la conception et l’assemblage de système électronique et électromécanique intégré.