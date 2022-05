Fermeture du boulevard Industriel à compter du 24 mai

Une fermeture complète du boulevard Industriel aura lieu du 24 mai au 10 juin 2022 afin de permettre la relocalisation d’utilités publiques ainsi que le reprofilage des voies de circulation au croisement du boulevard Industriel et du tracé du REM.

Impacts et mesures d’atténuation :

Fermeture complète des voies de circulation d’une portion boulevard Industriel.

Un chemin de détour sera mis en place pour les automobilistes, piétons et cyclistes via le boulevard Deux-Montagnes. Des signaleurs et la signalisation adéquate seront en place afin de faciliter la circulation aux abords du chantier.

Les commerces et les entreprises demeureront accessibles en tout temps.