Appel de candidatures au Programme d’accompagnement à la création petite enfance

La Ville de Laval invite les collectifs d’artistes et les compagnies professionnelles ou de la relève œuvrant en arts de la scène à soumettre leur candidature au Programme d’accompagnement à la création petite enfance d’ici le 6 juillet prochain.

Les lauréats bénéficieront d’une contribution de 50 000 $ sous forme de services et d’aide financière pour réaliser une œuvre in situ et extérieure destinée aux tout-petits (2 à 6 ans). La création gagnante sera présentée aux familles et aux enfants en garderie de Laval durant la saison estivale 2023.

« En plus de soutenir la création destinée à la petite enfance, ce programme permet de rendre l’art accessible aux tout-petits dans leur milieu de vie et de sensibiliser le public lavallois à la création artistique professionnelle. Je suis fière que la Ville agisse à titre de partenaire majeur dans la création et la diffusion émergente auprès des enfants de deux à six ans par le biais de ce programme et qu’elle contribue au rayonnement des productions jeune public sur son territoire. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

« Nous sommes convaincus de l’importance des arts dans le développement des jeunes. C’est également un moment privilégié à vivre en famille qui renforce les liens entre les parents et les enfants. C’est dans cet état d’esprit que notre administration souhaite favoriser le contact entre les jeunes et la création artistique, sans égard au milieu socioculturel dans lequel l’enfant évolue, notamment par l’entremise de programmes comme celui-ci. », mentionne Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers liés à l’enfance.

Les spécificités du programme

La contribution de 50 000 $ offerte par la Ville de Laval comprend notamment une bourse de création pour l’écriture, la recherche et la production, une série de 10 représentations à l’extérieur sur le territoire lavallois et 10 rencontres avec le public et 5 activités de médiation culturelle. De plus, un soutien permettra aux candidats d’intégrer une approche de mentorat au sein de leur équipe, et une rencontre générationnelle d’artistes est aussi incluse.

Finalement, une contribution en services sera offerte par la Ville par le biais de services-conseils, de même qu’un partage d’expertise, un soutien logistique et deux résidences de création, et plus encore.

C’est d’ailleurs ce dont s’est prévalu le Théâtre Fêlé, lauréat en 2021, qui présentera en juillet prochain dans plusieurs parcs lavallois la création théâtrale Momo le chameau pour le plus grand plaisir des tout-petits.

La démarche s’inscrit dans les actions prévues au Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) 2019-2023 en matière de renforcement de la professionnalisation et des conditions de travail des acteurs culturels et de déploiement d’une offre culturelle de qualité, accessible et diversifiée.

Rappelons que la Ville de Laval est l’instigatrice de ce programme créé en 2020, lequel a été réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Renseignements additionnels

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de sélection, les critères d’admissibilité et d’évaluation et pour connaître les éléments requis dans le dossier de candidature, consultez la documentation en ligne :https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/appels-projets.aspx