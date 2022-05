SatelliteWP, une entreprise spécialisée dans l’entretien, la sécurité et la performance des sites web utilisant WordPress, lance Analyse de risque un outil gratuit afin d’aider les entrepreneurs à vérifier si la gestion de leur site web les met à risque-tout en donnant des conseils pratiques pour les sensibiliser sur des possibles attaques.

Avec son outil, elle souhaite attirer l’attention des entrepreneurs aux éléments à considérer pour minimiser leur risque et protéger leur propriété numérique.

L’Analyse de risque est un outil en ligne gratuit permettant aux entrepreneurs d’évaluer le niveau de risque lié à la gestion de leur site web ainsi que connaître les opportunités d’amélioration. Les entrepreneurs peuvent avoir accès à une version EXPRESS de l’outil ainsi qu’une version personnalisée.

La version EXPRESS de l’outil est disponible gratuitement via le lien suivant : https://www.satellitewp.com/risque

« L’investissement en cybersécurité est hautement sous-estimé. Un sondage de la BDC effectué auprès de 1 500 PME a dévoilé que 18 % des répondants ont admis avoir été victimes d’attaques en 2021 1. Les dommages s’élèvent généralement à plusieurs milliers de dollars par attaque. Peu importe leur taille, toutes les entreprises sont à risque. La question n’est donc pas de savoir “si” on sera victime d’une attaque, mais plutôt “quand” on en sera victime. Avec notre outil, nous souhaitons sensibiliser les entreprises à l’importance de faire un entretien continu de leur site web afin d’éviter le pire. », commente Maxime Jobin, Expert WordPress et cofondateur de SatelliteWP.



Qu’est-ce que WordPress ?

WordPress est le logiciel le plus simple et le plus populaire pour créer un site web ou un blogue.

En fait, WordPress gère plus de 43 % de tous les sites web sur Internet. Plus d’un site web sur trois que vous visitez est propulsé par WordPress.

À propos de SatelliteWP

Experts WordPress, SatelliteWP assure l’entretien, la sécurité et la performance de sites WordPress. Chaque année, l’entreprise effectue plus de 35 000 mises à jour et plus de 40 000 scans de sécurité sur les sites de ses clients. Elle est la première entreprise québécoise à être dédiée à l’entretien de sites web WordPress.