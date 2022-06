La hausse du prix de l’essence a un impact marginal sur les intentions de voyage

« Avis est donné que Mme Jeanne Lapointe, Dt.P., ayant son domicile professionnel à Laval, a reconnu sans réserve avoir commis des infractions à Montréal, à savoir : - entre le ou vers le mois de mai 2016 et le ou vers le mois de mai 2021, a consulté à de nombreuses reprises et à des fins personnelles, sans autorisation et sans justification ...