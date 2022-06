La Grande fête des pompiers de Laval et sa course se sont déroulées le samedi 4 et dimanche 5 juin. Près de 5 000 participants ont répondu présents pour cet événement annuel.

Dès le samedi matin, le coup d’envoi de la Grande Fête des pompiers a été donné par un spectaculaire défilé de camions de pompiers composé de véhicules de collection.

Ensuite, en plus des kiosques d’activités et d’information, des démonstrations sensationnelles de pompiers en action (désincarcération, entrée forcée, sauvetage au toit et plus encore) ont impressionné les visiteurs.

Le dimanche, la Course des pompiers de Laval au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés a réuni plus de 5 000 coureurs et marcheurs, débutants comme avancés.

Sous un ciel radieux et une profusion de sourires, cette 10e édition fut un moment unique et rassembleur, où les enfants comme les adultes, les coureurs débutants et expérimentés, ainsi que tous les bénévoles présents, ont contribué à faire de cette journée un nouveau succès.

Avec la collaboration de notre photojournaliste Jessy Pouliot.