Bilan 2021 : plus de 10 000 jeunes rejoints par le Fonds Place-du-Souvenir

Le bilan 2021 des travaux du Fonds Place-du-Souvenir témoigne de retombées positives pour plus de 10 000 enfants et adolescents lavallois en situation de vulnérabilité ou de pauvreté, grâce au déploiement de 14 projets et de la signature d’une entente de partenariat l’an dernier.

Une aide financière s’élevant à plus de 1,2 M$ a permis la mise en œuvre de ces projets. Depuis la création du Fonds en 2017, 40 479 jeunes issus de milieux défavorisés ont pu être soutenus pour développer leur plein potentiel, ce qui se traduit par 2 354 514 $ investis, 3 ententes et 23 projets.

« Les efforts que nous avons déployés contre la collusion et la corruption au cours de la dernière décennie ont porté fruit. Les sommes récupérées sont investies pour le bien-être de nos jeunes les plus défavorisés plutôt que de croupir dans des paradis fiscaux. Nous sommes donc très fiers du bilan du Fonds Place-du-Souvenir, lequel a aidé plus de 40 000 jeunes depuis sa création. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le Fonds Place-du-Souvenir vise à soutenir des initiatives en lien avec quatre domaines d’intervention.

Voici un aperçu des projets porteurs qui ont été lancés ou poursuivis en 2021.

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale



Parmi les huit projets de ce domaine d’intervention, soulignons « Inclusion jeunesse », de la Maison de quartier Vimont.

D’une durée de 2 ans, le projet consiste à rejoindre et à mobiliser environ 800 jeunes âgés de 12 à 17 ans fréquentant les espaces publics des secteurs de Vimont et d’Auteuil, afin de prévenir la délinquance juvénile et d’améliorer les relations entre les jeunes et la communauté. Il a obtenu une aide financière de 109 000 $ du FPS, pour un soutien global de 166 736 $.

Persévérance scolaire et réussite éducative



À la suite de l’analyse favorable des résultats de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire 2018-2020, le renouvellement de l’entente a été recommandé pour une durée de 3 ans, et une subvention totale de 203 749 $ a été octroyée.

Ainsi, dans le cadre de la même entente, pour les rentrées scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, ces subventions ont été octroyées :

Centre de bénévolat et Moisson Laval pour son projet Opération coût de crayon (117 150 $).

Société de Saint-Vincent de Paul pour le projet Opération bonne mine (22 330 $).

Centre communautaire Hochelaga pour le projet Opération sous zéro (64 209 $).

Intégration sociale de jeunes lavallois issus de l’immigration



Citons en exemple le projet « L’expression qui nous lie », de Diapason jeunesse, qui consiste à offrir une nouvelle programmation d’activités parascolaires de création et de communication afin de favoriser l’inclusion et l’intégration des jeunes du secondaire issus de l’immigration.

Un montant de 105 000 $ a été accordé par le Fonds Place-du-Souvenir, et la contribution globale de la Ville de Laval s’élève à 150 914 $.

Intervention en matière d’accessibilité aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et de plein air



Le projet « Ini sports », de Sport Laval vise à favoriser le développement d’habiletés et la pratique sportive chez les jeunes de Laval issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans en leur offrant des sessions de découvertes de disciplines sportives.

Une subvention de 88 260 $ a été accordée dans le cadre de ce projet qui s’échelonnera sur 2 ans.

À propos



Le Fonds Place-du-Souvenir a été créé le 19 juin 2017. Il provient de la récupération des sommes qui avaient été détournées par la corruption et la collusion sur le territoire lavallois.

Ces montants deviennent ainsi des leviers d’intervention auprès des jeunes de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin de permettre leur plein épanouissement. Ils visent les objectifs suivants :