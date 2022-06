Un prix Harfang des neiges pour la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a reçu le prix Harfang des neiges dans la catégorie Bâtisseur lors de la cérémonie qui se tenait ce lundi au Manoir Montmorency à Québec.

Les prix Harfang des neiges sont remis par le ministère des Forêts de la faune et des Parcs (MFFP) à des bénévoles du domaine faunique qui s’impliquent dans la conservation, la gestion et la mise en valeur de la faune et de ses habitats.

La catégorie Bâtisseur reconnaît la contribution exceptionnelle des bénévoles de la FédéCP au développement et au rayonnement de la faune au Québec depuis 1946.

Par son implication constante et des actions concrètes comme la relocalisation et la mise en valeur du dindon sauvage au Québec, le programme Chasseurs généreux ou les multiples activités stimulant la relève en chasse et pêche, la FédéCP s’assure des répercussions durables sur la faune et sur les adeptes d’activités de prélèvement.

Lors de la cérémonie, c’est le président de la FédéCP, Marc Renaud, qui a reçu le prix au nom de l’organisation.

Marc Renaud remercie tous les bénévoles ainsi : « Le prix Harfang des neiges montre à chacun de nos bénévoles qu’ils font partie de quelque chose de plus grand et que leur impact va au-delà de leur communauté. Chacun des gestes qu’ils posent pour la faune est important et est reconnu non seulement par leur association ou par les participants à leurs activités, mais par tout le domaine faunique au Québec. »

REMISE DES PRIX 2020

La cérémonie de cette année a aussi été l’occasion de remettre en main propre le prix Harfang dans la catégorie Coup de cœur de la relève aux responsables PESCOF, un groupe qui avait été reconnu en 2020, mais dont la remise de prix avait été annulée à cause des mesures sanitaires.

Les responsables PESCOF assurent le recrutement, la formation et la coordination d’un réseau de près de 480 moniteurs répartis dans l’ensemble des régions du Québec. Ces moniteurs donnent la formation nécessaire à l’obtention du certificat du chasseur.

Par leur expertise, les responsables régionaux s’assurent que soit respecté un standard de qualité élevé dans l’enseignement prodigué aux chasseurs novices.

Yvan Rouleau, vice-président du conseil d’administration de Sécurité nature, a accepté le prix au nom des 15 responsables PESCOF en poste au moment du dépôt de la candidature.

« Transmettre une passion et enseigner les pratiques sécuritaires à la chasse, c’est la base qui permet de perpétuer nos activités. Le rôle de nos responsables PESCOF est essentiel et je les remercie pour tous les efforts qu’ils mettent dans leurs activités bénévoles. », tenait à souligner monsieur Rouleau.

Les responsables PESCOF en 2020 au moment de la remise de la candidature sont :