Laval en marche « 15 minutes, 15 juin » pour la bientraitance des aînés

C’est hier matin, sur le coup de 10 h, que la première marche intergénérationnelle pour la bientraitance des aînés a eu lieu dans le quartier de Sainte-Rose à Laval.

Initiée par la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL), en collaboration avec le Comité de concertation contre la maltraitance liée au vieillissement à Laval (CCMVL), cette marche s’inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés qui a lieu le 15 juin de chaque année.

Pour l’occasion, des aînés du Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL), des résidences du Domaine des Forges, du Manoir Thérèse Casgrin se sont joints aux élèves de l’école primaire de 1er cycle, l’école Villemaire pour un nombre de près de 300 participants.

Sensibiliser les jeunes à la bientraitance des aînés, échanger et marcher ensemble furent les points forts de cette matinée qui s’est déroulée sous le soleil, en présence des conseillères municipales Mesdames Flavia Alexandra Novac (secteur Sainte-Rose) et Louise Lortie (secteur Marc-Aurèle Fortin) et du député de Sainte-Rose, Monsieur Christopher Skeete.

« Nous sommes très émus de cette magnifique participation et collaboration de l’école Villemaire. Cette marche intergénérationnelle a donné lieu à des moments très touchants entre les petits et les aînés qui ont marché main dans la main et cette activité fut un coup de cœur collectif qui reviendra assurément l’an prochain ! », commente Carole St-Denis, directrice générale TRCAL.

À Laval, il s’agit de la 5e édition de l’activité de sensibilisation « Laval en marche » avec comme thématique cette année « 15 minutes pour le 15 juin ». Dans tous les secteurs de Laval, des départs ont eu lieu simultanément à partir de différents centres communautaires pour une participation globale de près de 600 personnes.