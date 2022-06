Quilicot s’installe à DUO Centre Laval

Cominar accueille Bicycles Quilicot à DUO Centre Laval. Cette entreprise québécoise centenaire propose plus de 350 marques et 10 000 produits, en plus d’un atelier d’entretien, d’un studio de positionnement et d’un service de conseils sans égal.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification des usages, la venue de Bicycles Quilicot à DUO Centre Laval contribue à faire de nos centres commerciaux des lieux du quotidien, où les visiteurs peuvent prendre avantage de l’éventail de leurs services. Le magasin occupera un espace d’un peu moins de 10 000 pi2 au DUO Centre Laval.

« Nous souhaitons la bienvenue à Bicycles Quilicot. L’équipe passionnée de Bicycles Quilicot saura répondre aux besoins de nos visiteurs grâce à leur large gamme de produits et une offre de services hors pair. », déclare Sébastien Dubois, vice-président, location – commerce de détail pour Cominar.

« Nous sommes très heureux de déménager à DUO Centre Laval et de doubler la superficie de cette succursale. Nous croyons que la visibilité que nous offre cet emplacement nous permettra de rejoindre une clientèle diversifiée. De plus, avec son design unique signé par la firme DKA Architectes, cette boutique saura impressionner par sa conception et son style novateur. La piste d’essai et le mur de présentation de vélos seront certainement des éléments qui, selon nous, feront le succès de ce nouveau concept. Nous remercions sincèrement l’équipe de Cominar pour leur enthousiasme et leur collaboration à ce beau projet. », affirme Evelyne Forget, vice-présidente pour Quilicot.