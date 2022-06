4 conseils pour meubler votre appartement

Peu importe si vous venez de dénicher un nouvel appartement ou si vous habitez le même logement depuis plusieurs années, il demeure primordial de bien le meubler afin de s’y sentir réellement bien. Voici donc quatre conseils à garder en tête pour meubler adéquatement votre appartement.

1. Déterminez un budget réaliste

Que vous ayez déjà ou que vous souhaitez trouver un logement à louer à Ste-Sophie, à Montréal ou encore dans d’autres villes du Québec, il ne vous faut pas oublier que les prix des loyers sont souvent sujets à changement. Il est ainsi important d’avoir un budget réaliste à l’esprit quant aux achats des meubles. Établir un budget qui prend en considération les imprévus est un atout à ne pas négliger.

2. Privilégiez les meubles essentiels

Avant de penser aux éléments décoratifs, il est préférable de d’abord mettre en priorité les meubles et électroménagers essentiels qui ne sont pas inclus dans votre appartement. Autrement dit, il faut que les achats que vous faites soient pratiques. Évidemment, les meubles et électroménagers incontournables pour chacune des pièces d’un logement diffèrent d’une personne à l’autre, mais certains s’avèrent assez consensuels. Parmi eux, notons le réfrigérateur, la laveuse, la sécheuse, des commodes, des fauteuils, un micro-ondes et un mobilier de cuisine.

3. Prenez en considération les mensurations

Il est important de bien analyser l’espace que vous procure votre appartement afin de l’utiliser intelligemment et de manière à ce qu’il corresponde parfaitement à vos besoins et à votre rythme de vie. Une des manières de bien penser l’espace est de mesurer adéquatement toutes les pièces de l’appartement pour éviter que le lave-vaisselle de vos rêves ne rentre pas dans votre cuisine.

4. Disposez les meubles judicieusement

Pour obtenir une disposition de vos meubles qui vous convient, il est recommandé de tester plusieurs positions différentes. Parfois, dans le tourbillon d’un déménagement et d’idées décoratives, il peut arriver de ne plus prêter attention aux aspects stratégiques liés à la disposition des meubles. Par exemple, si votre meuble est posé tout près d’une fenêtre ou qu’il obstrue légèrement l’accès à une porte, son emplacement risque de vous frustrer et de vous gêner à la longue.

De plus, poser des meubles près d’une fenêtre ou contre une porte peut créer de l’ombre. Il est également déconseillé de coller les meubles plus imposants contre les murs. Pour une question d’espace, il est profitable de plutôt mettre les meubles comme les fauteuils au centre d’une pièce.

En résumé, lorsque vient le temps de réfléchir à l’ameublement de votre appartement, il faut penser à votre budget, aux meubles et équipements essentiels à avoir, à l’espace que vous possédez ainsi qu’à la disposition de vos meubles et vos électroménagers.