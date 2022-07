Faciliter l’accès aux soins de santé pour toute la famille grâce au Compte Clic

Fort de l’expérience acquise en matière de prise de rendez-vous de masse pour les citoyens lors de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, l’équipe de Clic Santé est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau « Compte Clic » sur son portail citoyen.

Prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé n’aura jamais été aussi simple à l’aube de la prochaine campagne de vaccination automnale contre la Covid-19 et l’Influenza.

Notre portail, qui a récemment subi une cure de rajeunissement en améliorant son visuel pour en faciliter l’accessibilité, permet une expérience agréable pour l’utilisateur en simplifiant comme jamais auparavant la prise de rendez-vous.

Le « Compte Clic » permettra aux citoyens d’avoir accès plus aisément à des rendez-vous pour eux, pour leurs enfants ou pour des personnes auprès de qui ils agissent comme proche aidant par exemple. Le « Compte Clic » permet de consulter l’historique de ses rendez-vous passés, de planifier ceux à venir, en plus de regrouper en un même endroit ses propres rendez-vous et ceux de ses proches.

Pour Clic-Santé, l’amélioration de l’accès aux soins de santé passe par l’implication du citoyen dans la gestion de ses rendez-vous. Nous invitons donc dès maintenant les Québécois à se rendre sur le clicsante.ca pour créer gratuitement leur propre « Compte Clic ».

« Nous avons toujours eu à cœur de rendre l’expérience des utilisateurs du réseau de la santé meilleure, plus facile et surtout, de faire en sorte que l’intégration d’outils numériques en santé soit un facilitateur plutôt qu’un irritant. Avec le Compte Clic, c’est un autre pas dans la bonne direction », a expliqué Stéphane Lajoie, président de Trimoz Technologies, l’entreprise qui a développé le portail Clic Santé.

À propos de Clic-Santé

Clic-Santé est le portail de prise de rendez-vous québécois qui a permis la distribution de plus de 31 millions de rendez-vous en 2021. Sécuritaire, efficace, Clic-Santé est utilisé par plus de 7,1 millions d’utilisateurs uniques au Québec et plus de 60 000 membres du personnel du réseau de la Santé québécois en sont des utilisateurs formés et opérationnels.

Portail citoyen pour la vaccination, les prélèvements et les rendez-vous avec des professionnels de la santé partout au Québec, Clic-Santé offre plus de 200 types de services différents en établissement, en CLSC et en pharmacie et est la solution de confiance du gouvernement et de la population en matière de prise de rendez-vous.

À propos de Trimoz technologies

Trimoz technologie est une entreprise née au Lac-Saint-Jean en 1997 qui a toujours son siège social à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’abord dédiée aux technologies du secteur agricole, elle opère un pivotage lors de la crise de la grippe AH1N1 en 2009 et développe des outils de prise de rendez-vous de masse.