Cet été, les producteurs de grains Montérégie-Ouest s’affichent sur les pistes cyclables

Avec la période estivale qui débute et les belles randonnées à vélo en famille ou en solo, les cyclistes pourront admirer les magnifiques paysages et les champs à perte de vue.

Savent-ils réellement à quoi servent ces champs et ces cultures ?

Cet été, les Producteurs de grains Montérégie-Ouest se sont donné comme mission de renseigner les cyclistes qui empruntent la piste cyclable à Sainte-Martine sur la nature de leur production de grains.

En partenariat avec la MRC de Beauharnois-Salaberry, ils ont conçu et installé des panneaux éducatifs le long des champs afin d’expliquer à quoi serviront les grains récoltés. Le tronçon de la piste cyclable à Sainte-Martine a été ciblé, puisqu'il longe des champs cultivés et est situé en zone agricole dynamique. Trois séries de trois panneaux qui se succèdent expliquent à quoi servent le soya, le blé et le maïs-grain.

« Les grains se retrouvent dans le quotidien des Québécoises et des Québécois sans même qu’ils sachent d’où il provient. L’objectif de ce projet est d’informer la population sur l’utilité de ces cultures, et d’expliquer comment les grains sont transformés concrètement », affirme M. Stéphane Bisaillon, président des Producteurs de grains Montérégie-Ouest.

« Ces panneaux transforment chaque passage en occasion de valoriser le travail des producteurs de grains. La MRC de Beauharnois-Salaberry appuie cette initiative qui permet aux usagers de la piste cyclable de découvrir nos paysages agricoles avec un œil nouveau », déclare M. Miguel Lemieux, préfet de la MRC.