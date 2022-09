Nourriture pour animaux cuite au four

Vous avez des animaux de compagnie. En tant que propriétaire attentionné, vous devez savoir qu’il est important de leur offrir une nourriture de très bonne qualité. Cela les aidera à profiter d’une parfaite vie en bonne santé. Néanmoins, la façon de nourrir les chiens et les chats est souvent difficile surtout avec les offres sur le marché.

Il existe en effet de nombreuses méthodes d’alimentation pour chiens et chats. Le but de ce guide est donc de vous aider à y voir plus clair afin d’opter pour la meilleure qualité de nourriture pour animaux pour vos toutous au quotidien.

Les différents types d’alimentation pour animaux

Pour le bien-être des animaux, il existe dans le commerce, de très grandes variétés de nourritures pour répondre à leurs besoins. Vous retrouverez notamment :

l’alimentation traditionnelle ou ménagère ;

l’alimentation industrielle ;

l’alimentation sur mesure.

Chaque alimentation présente des caractéristiques spécifiques et des bienfaits sur la santé des animaux.

L’alimentation traditionnelle ou ménagère

La nourriture traditionnelle ou ménagère est faite à base de pâtes ou de riz, de viande et de légumes. Ce type d’aliment désigne la ration qui est élaborée à domicile et permet entre autres d’apporter la quantité suffisante d’eau aux animaux. Mais elle peut aussi s’avérer difficile à préparer et à respecter. La mise en œuvre de l’alimentation ménagère est en effet très contraignante. C’est pourquoi un spécialiste vous sera d’une grande utilité si vous optez pour cette méthode pour nourrir vos animaux de compagnie.

L’alimentation industrielle

L’alimentation industrielle regroupe l’ensemble des produits commercialisés dans les magasins ou sur plateformes spécialisées. Les aliments déshydratés, les croquettes et les boîtes sont des aliments industriels. Ils sont complets, parfaitement équilibrés, simples d’emploi et relativement moins onéreux en matière de coût journalier. L’alimentation industrielle est très appétissante pour les chiens.

L’alimentation sur mesure

Chaque animal a des besoins spécifiques. C’est pourquoi il est également possible d’opter pour la nourriture sur mesure. Ce type d’alimentation répond parfaitement à ce dont le système digestif des animaux pour bien fonctionner.

La qualité des ingrédients pour nourriture des animaux

Les ingrédients de qualité sont essentiels dans la préparation de la nourriture pour les animaux afin de les maintenir en forme. Cependant, les aliments pour les chiens et chats doivent leur apporter les nutriments nécessaires. Ces denrées doivent en effet renfermer une ration équilibrée entre les protéines, les lipides et les glucides.

La nourriture pour chiens ou chats doit aussi être composée de minéraux, dont le cuivre, le zinc, le phosphore et le calcium. À cela s’ajoutent des vitamines, des fibres ainsi que des acides aminés de meilleure qualité. Par ailleurs, il faut préciser que les sources de nutriments sont très diversifiées. La qualité des ingrédients utilisés dépend intimement du fournisseur. Cela est également lié aux sources de son approvisionnement.

Les autres ingrédients qui entrent dans la composition de la nourriture pour animaux

Les sous-produits animaux comme les porcs, les ruminants et les volailles peuvent entrer dans la composition de la nourriture pour chiens et chats. Ces produits sont issus des abattoirs consacrés à chaque type d’espèce. Les têtes, les viscères, les cous, les pattes, les os ou les sabots sont considérés comme des sous-produits. Ces derniers peuvent être définis comme les protéines animales déshydratées.

Certains aliments d’animaux sont d’ailleurs composés de viandes de volaille déshydratées, de l’hydrolysat de protéines animales, de protéines de porc déshydratées, etc. L’hydrolysat de protéines animales serait une enzyme moins dangereuse que les autres, puisqu’elle est dépourvue d’éléments allergènes grâce à l’hydrolyse.

Néanmoins, ces protéines proviennent des sous-produits animaux dont l’espèce n’a pas été identifiée. La qualité de cet ingrédient contenue dans une alimentation pour chiens et chats n’est donc pas fiable.

La nourriture cuite au four pour animaux

La nourriture cuite au four offre de nombreux avantages pour les chiens et chats. Cela est d’autant plus vrai si elle est conçue par un spécialiste. Cet aliment permet notamment d’ajouter une grosse part de viande fraîche afin de rehausser la fragrance et les saveurs.

Les ingrédients de sa composition sont facilement digestibles et il conserve l’intégrité des vitamines et des nutriments essentiels. La nourriture cuite au four permet également d’avoir des aliments avec une forte densité. Une petite quantité pourrait donc rassasier vos compagnons.

Oven-Baked pour trouver la meilleure nourriture cuite au four pour animaux



Les animaux ont besoin de se nourrir d’une alimentation saine et équilibrée pour bien se développer. La nourriture pour animaux cuite au four Oven-Baked, une société québécoise très connue dans le domaine a donc pensé au bien-être de vos chiens et chats en mettant en ligne des produits adaptés pour leurs besoins. Ces derniers sont lentement préparés au four pour conserver les nutriments afin d’assurer la santé de votre animal.

Les recettes d’Oven-Baked respectent les besoins nutritionnels des animaux ; et tous leurs aliments sont exempts de colorants. Outre sa large gamme de nourritures pour chiens et chats, l’entreprise offre aussi des régimes particuliers pour vos toutous. Ces régimes sont spécialement destinés aux animaux qui souffrent de sensibilités et d’allergies.