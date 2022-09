3 bonnes raisons de vivre à Saint-Lin !

Si tu ne connais pas déjà cette petite municipalité, tu passes à côté de quelque chose. Située dans les Laurentides, cette ville regorge de possibilités ! Dans cet article, nous avons réuni 3 raisons de vivre à Saint-Lin !

1. Les spectacles.

As-tu déjà rêvé de vivre dans une ville qui héberge ses propres évènements musicaux ? Ici, c’est possible ! De grands artistes, comme Roxane Bruneau, s’y arrêtent le temps d’un spectacle. St-lin figure d'ailleurs souvent dans leurs top 1 des endroits où aller faire des concerts. L’ambiance y est chaleureuse et les habitants savent vraiment te mettre à l’aise.

Il faudra maintenant que tu fasses une recherche d’appartements à louer à Saint-Lin et le tour est joué. Tu ne te sentiras peut-être pas comme dans une comédie musicale, mais juste le fait de ne pas être pris dans le trafic pendant des heures, avant et après l'évènement, en vaut amplement la peine !

2. Le parc récréotouristique.

Couvrant une superficie de 58 hectares, le parc récréotouristique offre aux citoyens et aux visiteurs la chance de se plonger dans un milieu où la faune, la flore et différents écosystèmes sont maîtres. L’aménagement des différents espaces rend plusieurs activités possibles pour les amateurs de plein-air.

C’est non seulement ouvert à l’année, mais en plus, c’est gratuit pour tous. Avec ses 58 hectares (l'équivalent de 90 terrains de football canadien) tu risques de ne pas t’ennuyer ! Que ce soit pour de la raquette en hiver ou pour profiter d’un pique-nique entre amis, toutes les raisons sont bonnes pour y aller !

3. Location d’embarcations nautiques.

Disponible en location directement auprès de la ville, tu pourras partir à l’aventure et découvrir la rivière de l’Achigan! Avec ses paysages à couper le souffle, c’est la destination parfaite pour les amoureux de la nature.

la ville propose 6 différents types d’embarcations :

Kayak simple

Kayak double

Pédalo

Chaloupe (avec ou sans moteur électrique)

Canot

Planche à pagaie (SUP - Standing UP Paddleboard)

Les prix varient de 6 $/heure pour un kayak simple et monte jusqu’à 20 $/heure pour une chaloupe avec moteur. Des tarifs journaliers sont également disponibles et au besoin, tu pourras y louer ton gilet de sauvetage directement sur place, pour un 4 $ supplémentaire.

Une ville où ça bouge !

Comme tu as pu le voir dans notre article, St-Lin est définitivement une ville où ça bouge. Cette petite municipalité regorge d’activités, autant intérieures qu'extérieures. Il te sera évident de vite te faire des amis dans ta nouvelle ville et de profiter de la vie comme jamais ! De toute façon, soyons honnêtes, la vie est beaucoup plus belle dans la nature qu'entourée de murs de béton !