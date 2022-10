5 raisons d’offrir une assurance collective à vos employés

L’assurance collective est un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur en profit de ses employés et de leurs ayants droit. Les protections offertes peuvent varier d’un programme à un autre. Aujourd'hui, près de trois entreprises sur quatre possèdent et proposent un programme d’assurance collective. Pourquoi pas vous ? Voici 5 bonnes raisons de franchir le pas !

Accroître l’engagement de vos employés

Depuis quelques années et encore davantage depuis la pandémie, les aspirations des salariés ont changé. Les employés accordent de plus en plus d’importance à leur bien-être au travail et aux valeurs promues par leur entreprise. Dans ce sens, proposer une assurance collective à vos talents vous donne l’occasion de leur témoigner concrètement votre soutien et votre volonté de contribuer à leur bien-être.

Vous renforcez leur sentiment d’appartenance à l’entreprise et leur donnez une raison supplémentaire de rester dans votre équipe. De plus, les coûts investis dans vos efforts pour remplacer les employés qui vous quitteraient sont bien souvent supérieurs à ceux d’une assurance collective.

Un incitatif attractif

Dans un contexte de forte concurrence au niveau du recrutement, être en mesure d’offrir une assurance collective est aussi un atout à valoriser pour attirer des talents dans vos rangs et vous démarquer des autres entreprises !

Contribuer au bien être de votre équipe

Offrir une protection à vos employés vous permet de les aider à mieux prendre en main leur santé ainsi que celle de leur famille. Vous les encouragez à adopter des habitudes plus saines et à soigner leurs symptômes. Au final, c’est tout aussi bénéfique pour votre entreprise ; la santé de vos employés se répercute sur leur gestion du stress et en bout de ligne, sur vos performances.

Réduire l’absentéisme

C’est aussi un moyen de réguler et minimiser les congés maladie. À répétition, ils peuvent donner du fil à retordre à vos gestionnaires de projet pour organiser la production. Outre le bien être de votre équipe, c’est en réalité au bien être de votre entreprise que vous participez !

Des démarches rapides et simplifiées

Le temps des grosses piles de dossiers qui s’entassent est révolu ! Vous avez désormais la possibilité de demander des soumissions en ligne auprès de la plupart des assureurs et obtenir votre assurance collective en quelques clics.

Vous pouvez également comparer les assurances collectives en faisant appel à des sociétés spécialisées indépendantes qui étudient gratuitement les différents programmes pour vous offrir l’assurance collective la mieux adaptée à votre entreprise et ainsi réaliser des économies.

Une fois que vous avez choisi votre assureur, la totalité des démarches s’effectue en ligne, qu’il s’agisse d’ajouter de nouveaux membres, changer les garanties d'assurance ou consulter vos documents. La gestion est simplifiée et vous bénéficiez d’un soutien personnalisé pour vous aiguiller dans les procédures à entreprendre en tant qu’employeur.