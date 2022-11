Transport : Le service rapide par bus (SRB) enfin inauguré

En fonction dès le 7 novembre 2022, ce nouveau service rapide par bus représente un ensemble d’infrastructures réparties sur une distance de 11 km, à partir du boulevard Saint-Martin à Laval, avec un stationnement incitatif de 750 places, pour se rendre jusqu’à l’avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal, à l’exception du secteur Jean-Talon, où la construction du tunnel piétonnier reliant la future station de la ligne bleue se poursuit, et du pont Pie-IX dont la réfection sera complétée en 2023.

Il est composé des voies réservées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, marquées par une chaussée colorée et qui sont situées majoritairement au milieu de la chaussée plutôt que dans la voie de droite.

À terme, le SRB Pie-IX doit desservir l’est de Laval en traversant quatre arrondissements. Des bus de la STM, de la STL et d’exo (début 2023) circuleront dans le corridor du SRB Pie-IX. Il sera possible de faire une correspondance avec la ligne verte du métro (station Pie-IX), le service de la STL à Laval et la ligne de train de banlieue exo5 — Mascouche (gare St-Michel–Montréal-Nord).

La 439 Express Pie-IX deviendra la ligne principale dans le corridor du SRB et sa fréquence de passages de jour sera augmentée sur l’île de Montréal grâce à trois trajets distincts.

Le gouvernement du Canada a octroyé plus de 85 M$ en fonds fédéraux pour la réalisation du projet SRB Pie-IX ainsi que la réfection majeure du pont Pie-IX,

L’accroissement de la mobilité, le développement économique et l’amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier.

« Grâce au projet que nous inaugurons aujourd’hui, les résidents de l’est de Laval et de quatre arrondissements de Montréal seront desservis par un service d’autobus rapide et sécuritaire. Ce nouveau service de transport collectif contribuera aussi à inciter, autant les résidents que les visiteurs, à délaisser leurs véhicules au profit de moyens de transport plus rapides et plus écologiques. Cela permettra donc de réduire notre empreinte carbone et de faire un pas de plus vers un avenir plus vert » ,déclare le député Angelo Iacono.

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Mme Geneviève Guilbault, les députés de Bourassa, M. Emmanuel Dubourg, et d’Alfred-Pellan, M. Angelo Iacono au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, le directeur général de l’ARTM, M. Benoît Gendron, ainsi que le président du C.A. de la STM, M. Éric Alan Caldwell, ont inauguré jeudi le tout nouveau SRB Pie-IX. Ils étaient accompagnés pour l’occasion de représentants de la ville de Laval, de la STL, d’exo, de la SQI ainsi que des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.