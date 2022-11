Comment choisir le meilleur avocat à Laval pour vous représenter?

Une problématique d’ordre juridique se dresse dans votre horizon?

Quelle qu’en soit la gravité, sachez que vous avez tout intérêt à être représenté sans délai par un avocat qualifié qui saura vous conseiller. À Laval, ce ne sont pas les professionnels du droit qui manquent.

Alors, comment choisir le meilleur avocat sur la Rive-Nord de Montréal pour vous représenter? C’est ce qu’on vous explique en détail dans les lignes qui suivent!

Qu’est-ce qu’un avocat exactement?

Cette question peut paraître simple, et pourtant, le rôle de l’avocat demeure bien mal compris dans la province. Ce qu’il faut savoir c’est que l’avocat est un professionnel détenant une formation en droit, et qui fait partie du Barreau du Québec. Fort d’une formation universitaire et professionnelle délivrée par l’École du Barreau, les avocats sont de véritables experts de la sphère juridique.

Au Québec, les avocats et les notaires sont les seuls professionnels autorisés à prodiguer des conseils juridiques à leurs clients. Face à un litige ou à une situation qui exige le recours aux tribunaux, il est essentiel de se tourner vers un avocat, puisqu’il est l’unique expert qualifié pour plaider devant le tribunal en votre nom.

En cas de problématique juridique, l’avocat est le professionnel que vous avez tout intérêt à consulter à Laval et sur la Rive-Nord de Montréal!



Quels sont les services offerts par les avocats sur la Rive-Nord?

Les avocats sont certainement qualifiés pour représenter vos intérêts devant le tribunal, mais leur expertise est loin de se limiter à la plaidoirie. En fait, bien des avocats ne voient jamais l’intérieur d’une salle de cour pendant leur carrière. De tels professionnels se tournent donc vers d’autres servies tels que :



La rédaction d’avis juridiques

(Pour connaître ses chances de succès face à un litige potentiel, ou pour connaître ses droits à l’égard d’une situation conflictuelle)



L’analyse de contrats

(Établir les droits et obligations qui découlent d’un contrat et les façons de s’en défaire, le cas échéant.)



La médiation civile et familiale

(Régler un différend hors cour avec un avocat agissant comme médiateur.)



Le droit des affaires transactionnel

(Incorporer ou vendre une entreprise, restructurer une société par actions, etc.)



La représentation devant le tribunal

(Défendre vos intérêts dans le cadre d’un procès civil ou criminel.)



Le terme « polyvalent » est une qualité qui décrit très bien les avocats dans la région de Laval. Pour tout enjeu de nature juridique, l’avocat est une valeur sure pour vous prêter main-forte.

Les critères à prendre en compte quand on choisit un avocat!



Choisir un avocat est une chose, mais choisir le bon avocat en fonction de vos besoins, de votre budget et de vos attentes, s’en est une autre! Il faut savoir où regarder, et quoi surveiller quand on cherche un avocat pour régler son dossier.

Voici quelques conseils pour vous aider à dénicher la perle rare des juristes!

Le champ d’expertise est souvent garant de succès

Les avocats font partie des professionnels qui optent pour une approche spécialisée. Il est donc intéressant de choisir un avocat qui consacre sa pratique au domaine qui vous concerne, que ce soit le droit des affaires, de la famille ou autre.

Contactez directement plusieurs avocats

Le CV de l’avocat est un critère essentiel à prendre en compte, mais l’analyse ne devrait pas s’arrêter à ça. Assurez-vous de parler directement avec plusieurs avocats afin d’avoir une impression de leur personnalité et de votre compatibilité.

Faites votre choix en considérant votre budget!

Rien ne sert de se mettre la tête dans le sable; les services d’avocat peuvent coûter cher. Il est donc essentiel de parler ouvertement de votre budget avec les avocats que vous rencontrerez afin d’éviter les mauvaises surprises.

Considérez les références d’anciens clients et la réputation

La réputation est un facteur qui précède bien des avocats, alors il est important de la prendre en compte. Faites vos recherches et fiez-vous également sur les témoignages d’anciens clients. À l’ère du web, une telle recherche s’effectue assez facilement!



À quel prix engagerez-vous un avocat pour votre dossier à Laval?



Le coût des honoraires est un facteur que vous devez absolument prendre en compte en choisissant un avocat. À Laval et sur la Rive-Nord de Montréal Le taux horaire moyen d’un avocat tourne autour de 150$ de l’heure, mais il peut atteindre les 300$. L’expérience et la réputation de l’avocat influenceront directement ce coût horaire, alors ce sont des critères à surveiller.

Toutefois, la rémunération forfaitaire peut être une alternative intéressante.

Elle implique d’engager un avocat à un prix fixe et prédéterminé pour l’ensemble du dossier, ce qui permet de connaître à l’avance le coût envisagé pour régler le dossier. Celle-ci s’applique surtout aux dossiers prévisibles et simples à régler tels que l’envoi d’une mise en demeure, le règlement d’un divorce à l’amiable et autres procédures répétitives.



Et une chose à garder en tête, c’est que les avocats choisissent leur méthode de rémunération, et fixent le montant de leurs honoraires. D’où l’importance de comparer plusieurs professionnels du droit à Laval afin d’en trouver un qui correspond à votre budget.

Comment se préparer à sa première rencontre avec un avocat?



La première rencontre avec un avocat peut être stressante, surtout quand on ne sait pas à quoi s’attendre. S’y préparer aidera certainement à réduire le niveau de stress, alors voici quelques conseils :



Comparez les avocats et faites vos vérifications

Discutez avec plusieurs professionnels différents et assurez-vous qu’ils soient tous des membres en règle du Barreau du Québec.



Clarifiez vos attentes à l’égard du processus

Identifiez vos attentes à l’égard de la durée du processus, du coût total des honoraires et en ce qui concerne l’issue des démarches. Vous aurez besoin d’un avocat qui est sur la même longueur d’ondes à tous ces égards.



Rassemblez les documents et évènements pertinents

Dans un dossier qui menace de dégénérer en litige, plusieurs évènements, faits et documents sont pertinents pour votre avocat. Et plus vous montez un dossier complet et clair, plus votre avocat sera en mesure de vous orienter rapidement, ce qui sauvera temps et argent.



Faites une liste de questions détaillée

Dressez une longue liste de tous les questionnements qui vous viennent à l’esprit concernant votre dossier. En dressant cette liste détaillée, le déroulement de votre dossier se clarifiera dès la première rencontre!

Par où commencer pour trouver le bon avocat?

Trouver le bon avocat parmi tous les professionnels pratiquant à Laval peut s’avérer une tâche coriace. Cependant, avec l’aide de la plateforme JuriGo.ca, trouver le bon avocat à proximité de chez vous est véritable jeu d’enfant. En effet, le site JuriGo.ca est un comparateur d’avocats à Laval (https://jurigo.ca/avocat-laval/) qui permet d’être mis en contact avec le bon professionnel du droit sans aucun engagement.

Le monde du droit peut être difficile à naviguer, et JuriGo.ca est là pour simplifier le tout en assurant une mise en contact rapide entre les clients dans le besoin et l’avocat qui leur convient.