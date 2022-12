L'épidémie d'influenza ralentit sa progression au Québec

La 24e campagne annuelle des employés et des retraités de la Ville de Laval a permis d’amasser 404 091,86 $ au profit de Centraide du Grand Montréal. Ce montant correspond à la somme des dons récoltés auprès des employés, des retraités et des élus, en plus du don corporatif. Cette année encore, plus de 25 organismes lavallois recevront ainsi le ...