Tout ce qu’il faut savoir sur le nettoyage dentaire

Une bonne hygiène dentaire demande un rituel de soin quotidien à la maison mais aussi, un coup de pouce de votre professionnel de la santé buccodentaire pour conserver un beau sourire. Le nettoyage dentaire professionnel élimine la plaque dentaire, le tartre et les taches sur les dents. Comment se déroule une séance et pourquoi est-il si important de réaliser un nettoyage dentaire professionnel ? On vous dit tout !

Pourquoi faire un nettoyage dentaire ?

Une bonne hygiène dentaire ne vous dispense pas de visites de routine au cabinet dentaire, bien au contraire ! Il est essentiel de confier votre sourire aux mains expertes d’un professionnel pour accompagner vos efforts et prendre soin de vos dents. De fait, certaines zones de votre bouche sont difficiles à atteindre avec votre brosse à dents et même avec une bonne routine, un peu de tartre finit toujours par se former naturellement à la surface de vos dents.

Le détartrage professionnel permet d’éliminer toutes les bactéries susceptibles d'entraîner des pathologies comme des caries. Un nettoyage dentaire est aussi une bonne occasion de faire le point sur votre santé, de prévenir ou de prendre en charge plus rapidement toute maladie qui pourrait être décelée.

En quoi consiste un nettoyage dentaire ?

La séance commence par l’examen approfondi de vos dents et de votre bouche pour se faire une idée précise de votre santé bucco-dentaire. Votre dentiste prend ainsi le temps d’analyser l’état de vos dents et de vos tissus buccaux tels que les gencives, l’os et les muqueuses. Il peut également s’appuyer sur des radiographies pour préciser son diagnostic.

Cette première étape permet à votre dentiste d’identifier d’éventuelles pathologies comme des caries ou des maladies telles que la gingivite pour adapter ensuite son traitement. Il faudra en effet commencer par traiter ces problèmes éventuels avant de réaliser le nettoyage.

À l'aide d'instruments à ultrasons et de différents outils, votre dentiste procède ensuite au détartrage. Les vibrations permettent de décoller le tartre qui pourrait s’être déposé à la surface de vos dents. Le spécialiste s’assure aussi de déloger les petits résidus qui se cacheraient entre vos dents. Une fois le tartre éliminé, le dentiste entame le polissage de la surface de vos dents pour effacer les dernières tâches et rugosités. Un dernier coup d’eau pour vous rincer la bouche, et le tour est joué !

En moyenne, il faut compter entre 30 minutes et 1h par séance, dépendamment de la quantité de tartre accumulée. Plus vos visites sont fréquentes, plus elles seront rapides ! Votre dentiste fait ensuite le point avec vous sur les soins appliqués et vous confère quelques conseils personnalisés pour améliorer sans cesse votre hygiène bucco-dentaire.

À quelle fréquence prévoir un nettoyage dentaire ?

On recommande de faire l’examen et le nettoyage dentaire tous les 6 mois. Cela peut varier selon vos besoins et votre état de santé. Votre dentiste sera en mesure de vous conseiller sur la fréquence de traitement idéale pour vous. Les coûts peuvent changer selon le temps accordé aux soins mais notez que la plupart des assurances dentaires prennent à leur charge une partie des frais. N’hésitez pas à prendre contact avec votre clinique dentaire à Anjou pour planifier votre prochain rendez-vous !