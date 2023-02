La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), a procédé au lancement de la publication Entendre les voix de toutes les femmes, diversifier l’univers politique lavallois; Guide pour déconstruire les biais inconscients et favoriser l’implication des femmes dans les sphères de pouvoir.

Ce lancement avait eu lieu au centre communautaire St-Joseph. Étaient conviés les membres de la TCLCF, les personnes élues des trois paliers de gouvernement sur le territoire lavallois, ainsi que la population en général.

Le lancement a permis de présenter le guide ainsi que la démarche ayant abouti à sa rédaction. La TCLCF a aussi pu compter sur la participation de madame Sandra El-Helou, membre associée du comité exécutif, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable du dossier de la condition féminine à Laval, à titre de présidente d’honneur de l’événement.

En formule entrevue, madame El-Helou a candidement parlé de son parcours en politique en tant que femme, mais aussi en tant que femme issue de la diversité : « Il y a le avant et le après en politique [Il y a eu] beaucoup de socialisation pour me décourager de me lancer en politique [...] j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis tout de même présentée ». La conseillère municipale, qui en est à son deuxième mandat, ne regrette pas sa décision d’avoir sauté le pas, malgré les obstacles.

Puisque même s’il y a de belles avancées en termes de représentation des femmes en politique, « il reste encore beaucoup de travail à faire pour réellement inclure toutes les femmes. Les femmes historiquement marginalisées se heurtent encore à beaucoup d’obstacles », mentionne Sarah Ouagueni, responsable du dossier Femmes et pouvoir à la TCLCF.

Ce guide à l’intention des partis politiques, a été rédigé afin de mettre en lumière les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de nombreuses femmes qui désirent s’impliquer en politique ou auprès d’instances de pouvoir. Des obstacles tels que la socialisation des jeunes filles, qui très tôt sont découragées de se lancer en politique, ou bien la charge mentale, qui accapare bon nombre de femmes adultes au quotidien, sont quelques exemples des obstacles mentionnés dans le guide.

Une explication sommaire des principaux biais inconscients sert d’introduction au guide, pour ensuite laisser place à la parole des 25 femmes rencontrées dans le cadre de sa rédaction.

L’objectif du guide étant de donner la parole à des femmes historiquement marginalisées, et donc peu souvent entendues. Des pistes de solutions sous forme de recommandations ont été formulées à l’intention des partis politiques d’une part et du gouvernement, d’autre part, servent de conclusion à la publication.

La prise de conscience des oppressions et obstacles vécus par les femmes, l’instauration d’un climat sein et bienveillant au sein des partis afin que les femmes puissent s’exprimer de façon sécuritaire, privilégier et optimiser la présence médiatique des femmes et se doter d’objectifs clairs et quantifiables en termes de représentation de femmes ainsi que de femmes issues de la diversité sont quelques- unes des recommandations que l’on retrouve dans le guide.

Le guide s’inscrit aussi plus largement, dans le cadre du projet Entendre les voix de toutes les femmes, diversifier l’univers politique lavallois. Le projet souhaite apporter des changements systémiques et durables afin de favoriser l’implication des femmes en politique, à Laval notamment.

Il est possible de lire l’intégralité du guide sur le site web de la TCLCF à l’adresse suivante : www.tclcf.qc.ca