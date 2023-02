Plus d’un demi-million à des organismes soutenant les plus vulnérables

La Table régionale de concertation des aînés de Laval et l’Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental se partageront une enveloppe de 556 165 $.

Ce soutien financier est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Laval, le ministère des Affaires municipales du Québec (MAM) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Le soutien de ces deux organismes servira à mieux répondre aux besoins des personnes aînées de la région ainsi qu’à offrir des services en santé mentale pour la population anglophone.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval qui vise à favoriser la participation sociale et le vivre ensemble, à soutenir les communautés de proximité, à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales en adaptant et en favorisant la cohérence entre les politiques publiques.

« Ce soutien aux organismes communautaires est une manière concrète d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Cette initiative démontre bien toute la valeur ajoutée de projets nés d’une vision partagée du développement social. C’est là toute la raison d’être de la Politique régionale de développement social qui s’est déployée grâce à la participation de 26 organisations lavalloise, dont la Ville de Laval et le CISSS », a souligné le maire de Laval, Stéphane Boyer.

La PRDS, outil de développement local

Le financement de ces deux initiatives s’inscrit dans le cadre de l’Entente sectorielle pour la mise en œuvre de la PRDS 2019-2024 de Laval.

Plus précisément, il s’intègre aux travaux du plan d’action de la PRDS de Laval lié à l’objectif 3.2 : « Soutenir l’accompagnement global et continu des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être, en fonction de leurs besoins ».

« La mise en place de ces initiatives témoigne du dynamisme de la région de Laval dans la recherche de solutions pour le bien-être de sa population. Le CISSS de Laval participe activement à la coordination de la Politique régionale de développement social dans le but d’améliorer les conditions de vie des Lavalloises et des Lavallois. Les initiatives qui découleront de ce financement s’inscrivent en complémentarité avec les soins et services offerts par le CISSS de Laval. Elles permettront d’accompagner des personnes en situation de vulnérabilité vers les ressources pertinentes de leur communauté. Elles favoriseront aussi leur mieux-être et contribueront à briser leur isolement », a ajouté Jean-Philippe Cotton, président-directeur général du CISSS de Laval.

Précisions sur les initiatives des organismes financés

Table régionale de concertation des aînés de Laval

Titre du projet : Bureau de projets pour aînés en situation de vulnérabilité

Montant : 104 065 $

Objectif : doter les organismes lavallois d’une ressource expertisée dédiée à offrir des réponses aux besoins des aînés vulnérables de la région. Le projet sera déployé sur une période d’un an dans le cadre d’un projet pilote réalisé en réponse aux besoins de la population aînée dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19.

Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental inc.

Titre du projet : Centre de ressources en santé mentale pour la population d’expression anglaise de Laval

Montant : 452 100 $

Objectif : combler les besoins observés en matière de santé mentale, particulièrement dans les services pour la population anglophone. De portée régionale et d’une durée de deux ans, ce projet prévoit la création d’un pôle de services dans l’Ouest de Laval ainsi que la création d’une nouvelle offre de service de groupe.

Ces deux organismes agissent à titre de fiduciaires de cellules de travail réunissant des partenaires multiréseaux et intersectoriel mobilisés autour d’initiatives inscrites au plan d’action de la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval.