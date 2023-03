Les stores offrent de l'intimité, permettent de moduler l’éclairage, et peuvent aussi aider à garder le froid à l'extérieur. Et ils font tout cela tout en habillant vos fenêtres et en donnant à vos pièces un aspect formel et élégant, moderne ou romantique, et même en faisant une déclaration de design fantaisiste ou audacieuse. 2023 est l'année de la praticité et nous pouvons le voir dans les tendances populaires des rideaux et de stores. Voici donc quelles sont les dernières tendances de stores pour le salon.

Les stores à rouleau pour le salon

Les stores enrouleurs et les toiles solaires ne sont pas nouveaux, mais ils sont toujours à la mode, et pour cause. Ces traitements de fenêtre sont parmi les plus polyvalents et les plus efficaces sur le marché, offrant un excellent contrôle de la lumière et de l'intimité tout en étant abordables.

Les stores à rouleau sont fabriqués à partir d'un seul morceau de tissu qui est enroulé ou baissé pour couvrir la fenêtre. Ils sont élégants, soignés et simples, ce qui les rend parfaits pour un décor contemporain ou minimaliste dans le salon. Et parce qu'ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux, ils peuvent facilement être personnalisés pour répondre à vos besoins.

Les toiles solaires : un choix idéal au salon

Les toiles solaires sont une version légèrement différente du store à rouleau. Elles sont fabriquées à partir d'un tissu résistant aux UV qui bloque les rayons nocifs du soleil tout en laissant filtrer la lumière naturelle. Cela les rend parfaites pour les salons qui reçoivent beaucoup de lumière directe du soleil, car elles peuvent aider à réduire l'éblouissement, ce que vous trouverez pratique si votre salon est également votre salle de télé.

Les stores cellulaires pour le salon

Vous souhaitez isoler votre maison avec style ? Les stores cellulaires sont la tendance à suivre. Ces stores parfaits pour le salon ont deux couches de tissu avec des cellules entre les deux, ce qui crée une poche d'air qui aide à isoler la pièce. Ils sont attrayants, pratiques et disponibles dans une variété de couleurs et de styles.

On retrouve également des stores cellulaires jour/nuit qui ont une couche de tissu avec des cellules pour l'isolation et une autre couche de tissu transparent. Cela vous permet de profiter de la lumière naturelle pendant la journée tout en ayant une intimité la nuit, ce qui peut être une option pratique pour un store de salon. Ces stores sont tendance grâce à leur combinaison gagnante de style et de praticité. Ils s'intègrent facilement à tout type de décor et peuvent aider à économiser sur les coûts énergétiques en isolant la pièce.

