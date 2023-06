Meta va mener des essais visant à bloquer les nouvelles pour certains utilisateurs

Le gouvernement du Québec émet jeudi matin un avis préventif concernant les risques de feux de forêt et sollicite la collaboration de toute la population. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) demandent aux Québécois d’éviter ou de restreindre au maximum leurs déplacements en ...