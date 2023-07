Héma Québec dit avoir besoin de plus de dons de sang

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, on ne rapporte plus un seul feu de forêt non maîtrisé dans la zone intensive d’incendies du nord-ouest de la province. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) continue d’ailleurs à élargir les zones où il n’est plus interdit de circuler en forêt ou d’y faire des feux à ciel ...