À la recherche de logements – Projet IDHC

Le CISSS de Laval se mobilise pour effectuer du recrutement international en ciblant les infirmières et infirmiers diplômés hors Canada dans des pays non traditionnels comme le Cameroun, Haïti, Maroc, Algérie. Il s’agit d’un programme mis en place par Recrutement Santé Québec.



Ces étudiants suivront leurs formations au Collège Montmorency à partir de l’automne 2023 afin d’obtenir leur AEC en soins infirmiers. Ils travailleront pendant leurs études à titre de proposé aux bénéficiaires (PAB) et par la suite à titre de candidat à l’exercice de la profession d’infirmier (CEPI). Ils devront par la suite s’engager à travailler comme infirmier au CISSS de Laval.



En collaboration avec nos différents partenaires et organismes du territoire de Laval, nous travaillons pour leur assurer un soutien et une intégration harmonieuse dans notre société (logement, garderie, école, épicerie…)



Par la présente, nous sollicitons la collaboration de toute la population lavalloise pour nous aider à la recherche de logements afin d’héberger nos étudiants internationaux et leurs familles. Les logements recherchés doivent respecter les critères suivants :

Disponibilité des logements à l’automne 2023

Accessible aux commodités tel que le transport en commun, épiceries, écoles, garderie…

Situer sur le territoire de Laval ou dans les environs

Meublés ou semi-meublé

Vous offrez ce que nous cherchons? Communiquez avec le Centre jeunesse emploi de Laval soit par :



Téléphone : 450 967-2535



Courriel : [email protected]