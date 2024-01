Avis de clôture d'inventaire

La Commissaire à la santé et au bien-être a raison de réclamer un important réinvestissement dans les soins et services à domicile. «On a besoin de plus de monde», clament des syndicats du secteur de la santé. Les gens âgés ou ayant besoin de soins ou services à moyen ou long terme veulent généralement rester à domicile plutôt qu'en hébergement. ...