Guignolée: La Fondation du Collège Montmorency amasse plus de 2 000 $

Grâce à la générosité de toute la communauté, la Guignolée du Collège Montmorency a permis d’amasser un montant de 2100$. Ce montant sera remis sous forme de bourses d’aide financière aux étudiants dans le besoin.

L’objectif de l’aide financière est de pouvoir aider les étudiants du Collège Montmorency à revenir à l’essentiel – étudier. En assurant leur besoin de base, les étudiants en difficultés financières pourront mettre leur énergie à réussir.

Plusieurs étudiants doivent faire face à des défis de taille qui les force à faire passer leur réussite académique en deuxième. On parle ici d’étudiants qui se trouvent dans une situation financière précaire et qui doivent souvent jongler avec des responsabilités parentales, des emplois à temps plein, etc.