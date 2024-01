Les 5 étapes pour mener une séparation à bien

Quand un homme et une femme prennent la décision d’unir leur destinée, il en résulte un événement des plus heureux pour le couple et l’entourage : le mariage. S’en suivent alors des années de pur bonheur, où la joie côtoie l’alégresse… Du moins, dans les contes de fées! Car dans la vie réelle, les choses sont beaucoup moins heureuses, si bien que des discordes peuvent éclater au sein du couple, menant à une séparation. Mais de quoi s’agit-il au juste? Surtout, quelles étapes sont nécessaires pour mener à bien un tel défi où l’amour s’efface peu à peu? Et si le fait d’engager un avocat pour séparation aiderait à la cause?

Qu’est-ce qu’une séparation?

Légalement, une séparation entre deux personnes signifie qu’ils sont toujours mariés, mais qu’ils ne vivent plus ensemble. Le couple a alors pris la décision de faire leur propre vie, chacun de leur côté. Évidemment, une séparation est une décision lourde de sens, qui engendrera une foule d’effets variés sur la vie de ceux qui partageaient autrefois leur destinée. Pour autant, il est possible de réussir une séparation. Comment? Voici quelques étapes à suivre, qui seront allégées en profitant des conseils expertisés du spécialiste dans le domaine, l’avocat pour séparation.

Réussir sa séparation, comment?

Pour beaucoup, la séparation est considérée comme un échec, mais celle-ci peut tout de même être effectuée dans la douceur, en tenant en considération quelques étapes essentielles.

Rechercher du soutien émotionnel

Tout d’abord, le fait de se séparer engendre habituellement une montagne d’émotions. Pour ce faire, il faut savoir compter sur l’oreille attentive d’un ami ou d’un psychologue, afin d’évacuer convenablement le trop plein résultant de la séparation physique.

Chercher les informations adaptées

Après cela, afin de se conformer aux normes et se préparer aux négociations des conditions entourant la séparation, il sera nécessaire d’engager un avocat pour séparation. Celui-ci pourra alors nous aider à recueillir suffisamment d’informations avec différents termes entourant le partage des biens, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc.

La négociation des conditions de séparation

Ensuite, il sera nécessaire pour les ex-conjoints de négocier ces conditions de la séparation, en commençant par conclure une entente provisoire. Celle-ci pourra toujours être révisée et officialisée plus tard.

Consulter un avocat pour séparation

Par ailleurs, l’ancien couple pourrait faire appel à l’expertise d’un intermédiaire se présentant sous la forme d’un avocat pour séparation, qui aiderait chacun, de façon impartiale, à partager les biens et résoudre les possibles litiges. D’ailleurs, ne serait-ce que pour s’assurer que nos droits fondamentaux soient respectés tout au long du processus de séparation, un médiateur ou un juriste spécialisé dans le domaine s’avérera une avenue plus que florissante!

Légaliser l’entente

Puis, question de mettre un terme à tout ce processus menant à la séparation, il sera nécessaire de faire approuver l’entente par le moyen d’un tribunal. Bien que facultative, cette facette de la séparation est pourtant primordiale advenant le cas où des litiges juridiques surviendraient à la mort de l’un ou l’autre des époux, un encaissement d’un fonds de pension ou encore des transactions immobilières. L’acte légalisant l’entente entre les deux parties se traduit généralement par une demande de divorce à l’amiable, quand tout le monde s’entend sur les termes, ou encore par un recours légal en séparation. Quoi qu’il en soit, cette entente est le gage de la réussite d’une séparation et ne peut être qu’accomplie de façon favorable en faisant appel à l’expertise du juriste approprié, l’avocat pour séparation!