La Ville de Laval octroie 100 000 $ pour favoriser les saines habitudes de vie chez les adultes et les aînés

Soucieuse de soutenir la santé cognitive et physique de sa population vieillissante, la Ville de Laval annonce l’octroi d’une subvention de 100 000 $ à Luci, une plateforme technologique prometteuse, pour le déploiement d’une campagne visant à sensibiliser les Lavallois et les Lavalloises.

Ancrée dans la science, Luci a été conçue pour favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les adultes et les personnes aînées, dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique et de la stimulation intellectuelle.

La campagne sera lancée au cours de l’année avec le soutien des forces vives locales, notamment le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval ainsi que le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (SCLSDS) de Laval.

« En mettant de l’avant les nouvelles technologies au bénéfice de nos citoyens et de nos citoyennes aînés, nous souhaitons améliorer la qualité de vie de tous et de toutes. Laval est un extraordinaire lieu d’expérimentation et ce projet scientifique vient avec une vision pour l’avenir. La proximité avec les ressources du terrain permettra d’assurer l’adhésion des utilisateurs et utilisatrices, ainsi qu’une réponse effective à des besoins réels. Ultimement, nous voulons que la population puisse bénéficier d’un outil convivial, concret et gratuit, qui permet d’améliorer les chances de vieillir en bonne santé et de prévenir les troubles neurocognitifs majeurs », a mentionné le maire de Laval, Stéphane Boyer.

Alors que 18,7 % de la population lavalloise est aujourd'hui âgée de 65 ans et plus, cette proportion devrait atteindre 26 % en 2041, soit le quart des Lavallois et des Lavalloises. À Laval, comme partout au Québec, l’ampleur croissante de ce phénomène démographique entraîne des impacts socio-économiques qui sont observables dans différents secteurs, notamment les soins de santé.

« Implanter une innovation technologique à impact social comme Luci ne peut se faire sans une étroite collaboration intersectorielle entre les différents acteurs municipaux, communautaires, du réseau de la santé et du monde des affaires. Avec son engagement dans le sain vieillissement de sa population, Laval est une municipalité de choix où déployer une ambitieuse campagne de sensibilisation et offrir notre programme numérique à une diversité de clientèles », d'ajouter, Marc-André Chagnon, président de Lucilab

Pour soulever des solutions innovantes et orienter la réalisation de ses projets, la Ville de Laval a identifié sa Vision stratégique lavalloise de développement économique 2023-2027 différents chantiers d’innovation correspondant à six filières de développement.

L’octroi de la subvention visant à faire connaître la plateforme Luci s’inscrit dans la filière Éminence grise, qui propose des actions concrètes pour favoriser la résilience de Laval face au vieillissement de sa population et en moduler les enjeux socio-économiques.