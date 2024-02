Les remises de la tarification carbone augmenteront, avec la hausse en avril du taux

Des familles canadiennes recevront cette année entre 760 $ et 2160 $ en remises d'Ottawa en vertu du programme de tarification du carbone, alors que ce taux lui-même sera rehaussé de 15 $ par tonne d'émissions le 1er avril.

Dans les provinces où la tarification fédérale est appliquée, cette hausse du taux ajoutera 3,3 cents au litre d'essence à la pompe et environ 2,9 cents au prix du mètre cube de gaz naturel.

La plupart des familles recevront ainsi une remise trimestrielle plus importante cette année: 64 $ de plus en Alberta et 36 $ de plus en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan.

Mais dans les provinces de l'Atlantique, à l'exception du Nouveau-Brunswick, les résidants recevront moins, à cause de la décision du gouvernement libéral de suspendre pendant trois ans la tarification du carbone sur le mazout pour le chauffage résidentiel, mais aussi à cause de trop-payés l'année dernière.

Plusieurs ministres fédéraux évoquaient mercredi cette remise sur la colline du Parlement, alors que les libéraux tentent régulièrement de rappeler aux Canadiens leur existence même. Les libéraux présentent ces remises comme une mesure de lutte contre le coût de la vie, soulignant des données qui montrent que 80 % des familles recevront plus d'argent que ce qu’elles paient à cause de la tarification du carbone.

La Presse Canadienne