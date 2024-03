Défi 28 jours sans alcool récolte plus de 27 000$ à Laval

Grâce à la participation de 288 Lavallois un total de 27 869$ a été récolté dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe qui se terminait hier soir.

Au Québec, l'évènement qui en est à sa onzième année est parvenu à atteindre le montant de 745 000$. Cette année, plus de 7 260 participants ont relevé le défi de ne pas boire d’alcool pendant 29 jours. Cette expérience leur a permis de prendre conscience de la place que l’alcool prenait dans leur vie et de réaliser les bénéfices d’une pause de plusieurs semaines sur leur santé physique et mentale.

« Nous sommes extrêmement touchés par l’engagement et la générosité des Québécois envers la cause, surtout cette année dans le contexte économique difficile, souligne Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Nous savons qu’avec la visibilité record obtenue cette année, à la fois dans les médias et les réseaux sociaux, le Défi 28 jours sans alcool est un incontournable dans le paysage québécois qui permet une prise de conscience collective autour de la consommation d’alcool. »

Il est important de rappeler que cette campagne de sensibilisation d’envergure vise principalement à soutenir l’œuvre de la Maison Jean Lapointe dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances.

« Depuis plus de 40 ans, la Maison Jean Lapointe vient en aide aux personnes de tous âges, affectées, de près ou de loin, par la consommation d’alcool, d’autres substances ou par l’hyperconnectivité et les jeux d’argent, ajoute Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Grâce à des campagnes telles que le Défi 28 jours, nous rassemblons ainsi, chaque année, davantage de participants, partageons notre expertise et sensibilisons la population sur les impacts de la consommation. »