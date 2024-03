Les popotes roulantes ont une forte demande avec le vieillissement de la population

Les popotes roulantes sont confrontées à de nombreux défis en raison du vieillissement de la population et de la situation économique actuelle, souligne le Regroupement des popotes roulantes du Québec.

Les organismes communautaires sont fortement sollicités, et les popotes roulantes n'échappent pas à cette tendance.

«Depuis la pandémie, chaque année, on observe une hausse de demandes», affirme Karine Robinette, directrice générale du Regroupement des popotes roulantes du Québec, qui compte 153 organismes. On recense un total de 300 popotes roulantes dans la province.

Le Regroupement est venu en aide à 73 500 aînés, selon son rapport annuel pour 2022-2023.

«Cette année, on est à plus de 100 000 aînés, poursuit Mme Robinette. On a des organismes, qui malheureusement doivent faire des listes d’attente parce que la demande est tellement grande.»

Les popotes roulantes jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile des aînés, indique la directrice générale. À l'occasion de la Semaine québécoise des popotes roulantes, qui se déroule du 10 au 16 mars, l'organisation a choisi le thème «Bien plus que des repas! Les popotes roulantes: une communauté de soutien». Elle voulait ainsi mettre en lumière le travail de toutes les personnes s'impliquant dans les popotes roulantes, mais aussi comment la livraison de repas à domicile vient en aide à une multitude de personnes.

«Quand on répond aux besoins d’une personne aînée, souvent on répond aux besoins d’une famille au complet», dit Mme Robinette.

L'augmentation des demandes dans les popotes roulantes ne s'explique pas uniquement par la hausse du coût des aliments, indique-t-elle, en soulignant que même si les repas livrés par les organismes sont offerts à bas prix, ils ne sont pas gratuits.

«C’est aussi le vieillissement de la population. Chaque année, on sent qu’il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de nos services. Il y a vraiment une conjoncture, la démographie change, et le service de popote roulante devient de plus en plus essentiel», détaille Mme Robinette.

Elle estime que de nouveaux points de services devront être ouverts au cours des prochaines années.

«Il demeure qu’il y a certaines régions ou certains déserts alimentaires au niveau de la sécurité alimentaire des aînés, au niveau du soutien à domicile, il y a des endroits où il n’y en a pas», affirme-t-elle, disant que les popotes roulantes se basent aussi sur les besoins de la population.

Tout en voyant les besoins grandissants, les popotes roulantes doivent composer avec un recrutement des bénévoles qui s'avère plus ardu.

Le Regroupement perçoit que le contexte économique a eu un impact sur le bénévolat. «C'est une réalité qui dure depuis quelques années puis qui devient de plus en plus inquiétante», dit Mme Robinette.

«Il y a de plus en plus de personnes qui sont à la retraite qui retournent sur le marché du travail pour faire quelques heures, à cause de la situation économique. Mais ces personnes-là, il y a 10-15 ans, ce sont toutes des personnes qui seraient venues faire du bénévolat», explique-t-elle.

«Ça diminue notre bassin de bénévoles potentiels, on essaie un peu d’attirer tout le monde», ajoute-t-elle, invitant notamment les étudiants qui auraient un peu de temps libre à s'impliquer dans leur popote roulante locale.

Près de quatre millions de repas ont été livrés en 2023 grâce aux popotes roulantes, selon le Regroupement.

Coralie Laplante, La Presse Canadienne