Laval soutien l'accessibilité aux produits d'hygiène durables

Le comité exécutif de la Ville de Laval déposera pour avis de motion, à l'assemblée du conseil municipal du 12 mars, le projet de règlement visant la mise en place d'une nouvelle subvention de 50 $ pour l'achat de produits d'hygiène durables.

Les produits visés incluent les coupes et les disques menstruels, les serviettes et les protèges-dessous lavables, les sous-vêtements absorbants lavables, ainsi que les culottes d’incontinence lavables.

« Nous souhaitons encourager l'adoption de comportements durables, tout en contribuant à la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Cette initiative complémente l’offre de subventions vertes déjà offertes aux Lavalloises et Lavallois. »— Alexandre Warnet, président du comité consultatif en environnement, membre associé du comité exécutif et conseiller municipal de Laval-des-Rapides

« La réduction des inégalités entre les femmes et les hommes est l’une des priorités de notre ville. Nous sommes conscients du fardeau financier accentué pour les femmes, associé notamment à l’achat de produits d’hygiène féminine. Cette subvention est un pas en avant pour réduire les inégalités financières et promouvoir des habitudes de consommation plus durables. En plus de favoriser la réduction à la source, elle constitue également pour les Lavalloises une alternative plus accessible aux produits à usage unique. » — Sandra El-Helou, responsable du dossier de la condition féminine à la Ville de Laval et conseillère municipale de Souvenir-Labelle

Le programme cible toute personne résidant sur le territoire de la Ville de Laval. Dans les semaines suivant l’adoption du règlement municipal, le formulaire pour demander la subvention sera accessible à la population à partir du portail citoyen Mon dossier.

Renseignements additionnels

Pour en savoir plus sur les subventions vertes offertes par la Ville de Laval, consultez subventions.laval.ca