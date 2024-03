La Table de concertation de Laval en condition féminine fête ses 35 ans

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) célèbre ses 35 ans d'existence, et pour l'occasion, un évènement festif s'est déroulé le 21 mars en soirée. C'est 190 personnes provenant des milieux communautaires, institutionnels et politiques qui se sont réunis pour un souper-spectacle.

La soirée a débuté par un cocktail-réseautage accompagné des performances musicales des artistes Josiane Laberge et Stéphanie Colerette, un duo composé d’une violoniste et d’une violoncelliste. Les personnes présentes ont pu admirer une exposition retraçant l’historique des luttes féministes menées par la TCLCF depuis trente-cinq ans. Initialement créée pour le 30e anniversaire de l’organisme, une portion bonifiée, s’intéressant aux cinq dernières années a été dévoilée pour la première fois. Le tout se voulant participatif, les convives étaient invitées à compléter l’exposition en inscrivant leurs souhaits pour les Lavalloises, leurs perspectives quant aux actions de la TCLCF pour les années à venir, et, en quelques mots, la signification que revêt la TCLCF pour elles. Les rires fusaient autour d’un Photomathon permettant aux personnes présentes d’immortaliser la soirée de manière festive!

C’est sous l’animation de Patricia Collin, Lavalloise membre de la TCLCF depuis plusieurs années, que s’est ouvert officiellement la réception. Le Comité de coordination de la TCLCF a livré une allocution remarquée, qui s’est conclu par les mots d’Audrey Leclerc, présidente de la TCLCF : « C’est tout cela, la force de l’action féministe! Reconnaissons notre valeur et notre contribution! Félicitations à toutes pour votre engagement, qu’il soit récent ou de longue date. Votre implication change le visage de Laval ». Puis, ce fût au tour des conseillères municipales Sandra El-Helou, Louise Lortie et Aglaia Revelakis, de prendre la parole. Ces élues lavalloises provenant de trois partis politiques municipaux différents se sont réunies sur scène pour souligner les luttes menées par la TCLCF, dont la représentation paritaire et diversifiée des femmes dans les sphères de pouvoir. Le souper a été ponctué de diverses rétrospectives des luttes et actions féministes de la TCLCF, sous forme de montages photos, de discours et d’un quizz interactif et ludique retraçant les grands champs d’action et de mobilisation du regroupement féministe au fil des années.

Un des moments marquants de la soirée fut la célébration du développement de la Maison Marie-Marguerite, première ressource d’aide et d’hébergement à Laval pour femmes violentées vivant des problématiques multiples. Portée par la TCLCF et de nombreux partenaires, et face à des besoins criants dans toute la région, cette ressource non-mixte pour femmes, tant attendue, prend finalement son envol, fruit d’une mobilisation sans précédent.

Les témoignages de différentes intervenantes impliquées dans le projet ont particulièrement ému l’assistance. Marie-Ève Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF a conclu « Nous souhaitons aujourd’hui reconnaître et souligner la contribution de toutes les organisations et de toutes les femmes qui ont contribué de près ou de loin à faire en sorte que ce rêve collectif, d’une ressource d’hébergement femmes, devienne réalité! »

La soirée s’est terminée sur une note festive par les prestations artistiques des humoristes de la relève du Womansplaining Show (Noémie Leduc Roy, Anne-Sarah Charbonneau, Douaa Kachache et Rafaëlle Bolduc) suivi de Miss Dupré Latour, qui a mis le feu au plancher de danse par son numéro de drag queen. La soirée s’est conclue sur la piste de danse au son d’une sélection musicale créée par les convives elles-mêmes.