Institut de la statistique: l'âge moyen à la paternité était de 33,8 ans en 2022

La Ville annonce trois partenariats avec des organismes locaux, soit CANOPÉE, PlantAction et le GRAME, afin de réaliser ses objectifs de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur. Ainsi, Laval entame la dernière ligne droite vers son objectif de planter 30 000 nouveaux arbres et de déminéraliser 3 360 m2 de surface pavée sur son territoire, ...