Statistique Canada mène une importante enquête sur la santé à Laval

Environ 1152 ménages à Laval seront choisis au hasard pour participer à l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), une enquête nationale menée par Statistique Canada.

Il y a 15 ans, Statistique Canada a établi un partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada pour la réalisation de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS).

Les données de cette enquête sont utilisées par les chercheurs pour mieux comprendre la relation entre les facteurs de risque de maladie et les conditions à risque comme l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et plus encore. Elle fait également la lumière sur les maladies et permet aux professionnels de la santé d’être mieux préparés aux défis liés à la santé publique.

L’ECMS entame actuellement son 7e cycle. Seize endroits au Canada ont été sélectionnés pour participer à l’enquête.

Dans le cadre de cette enquête, un centre d’examen mobile sera temporairement situé dans le stationnement du Complexe Multi-Sports de Laval (955 avenue Bois-de-Boulogne) du 18 juin au 25 juillet 2024 pour permettre aux répondants de prendre part à des mesures physiques directes (c.-à-d. pression artérielle, santé bucco-dentaire, collecte de biospécimens, etc.), après avoir complété une entrevue à leur domicile.

Statistique Canada encourage la participation de toutes les personnes sélectionnées, afin de les aider à dresser un portrait précis de la santé des Canadiens.

Notre priorité : La confidentialité et la sécurité

Statistique Canada prend très au sérieux la protection de la vie privée des Canadiens. Tous les renseignements personnels que nous recueillons sont strictement protégés. Tous les renseignements sont rendus anonymes; il n’est jamais possible de relier les données rendues publiques à vous ou à votre ménage.