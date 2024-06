Rapport de la table régionale de concertation des aînés de Laval dévoilé

La TRCAL a dévoilé lors de son assemblée générale annuelle vendredi dernier, son rapport et ses recommandations issues de la rencontre de concertation régionale tenue le 3 avril 2024 sur le thème du transport collectif et actif des personnes aînées de Laval.

Près de 60 représentants d’organismes pour aînés, partenaires, représentants politiques et citoyens aînés se sont réunis au centre communautaire Régent-Martimbeau pour discuter de trois enjeux identifiés, sept propositions de changement associées et des pistes de solution permettant la mise en œuvre d’actions concrètes réalisables dans un délai de cinq ans.

Trois enjeux priorisés

Une consultation citoyenne, réalisée par des stagiaires de la TRCAL en février et mars dernier dans les 6 secteurs de la ville, appuyée par un sondage bilingue en ligne avaient permis de recueillir les impressions de 138 répondants. Ces informations ont servi de base à l’identification des enjeux et propositions de changement Le rapport, disponible sur le site web de la TRCAL, défini les 3 enjeux nommés :

1) La méconnaissance des habitudes de déplacements des personnes aînées

2) Le manque d’accessibilité sécuritaire et universelle

3) L’incompréhension et la mauvaise perception du transport collectif et actif

Ls sept propositions de changement associées et les nombreuses pistes de solutions complètent le document qui inclus également une présentation du transport à Laval, les bons coups, des initiatives inspirantes et une section sur le transport adapté.

« Le transport devrait être considéré comme un besoin essentiel. Il permet aux personnes aînées de briser l’isolement, d’avoir un mode de vie actif, d’être impliquées au sein de leur communauté. Il faut travailler ensemble à promouvoir et améliorer le transport collectif et actif à Laval, former et sensibiliser pour maximiser leur utilisation. La population est vieillissante et il est primordial d’avoir accès à différents modes de transport qui répondent aux besoins des aînés », explique Carole St-Denis, directrice générale TRCAL

Recommandations de la TRCAL

Comme pour chacun de ses rapports de concertation, la TRCAL formule des recommandations régionales et provinciales qui seront présentées aux différentes instances décisionnelles. Relevant directement du Secrétariat aux aînés, la Table présentera ses conclusions auprès de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé madame Sonia Bélanger.

Parmi ces recommandations, on retrouve :

L’élaboration d’une politique de mobilisation hivernale

Une meilleure offre de services d’accompagnement-transport

Des lignes de transport collectif avec des arrêts stratégiquement situés aux endroits fréquentés par les aînés

Des programmes de formation et de sensibilisation à l’utilisation du transport collectif

Le rapport est disponible en ligne sur le site web de la Table au www.tableaineslaval.ca sous l’onglet La TRCAL.

Le comité de travail était composé de représentants de la TRCAL, de la ville de Laval, de la Société de transport de Laval (STL), de l’Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA), du CISSS de Laval et du Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL).