La campagne « Tout doux dans nos rues » récompensée six fois

L'équipe du Service des communications et du marketing de la Ville de Laval a remporté un total de six prix de l’industrie soulignant la qualité et créativité de la campagne « Tout doux dans nos rues ». Cette dernière s’est démarquée aux Plumes d’excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), puis au concours Idéa propulsé par l’Association des agences de communication créative (A2C) en collaboration avec la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ).

Cette campagne unique a d’abord gagné la Plume d’Or dans la catégorie Campagne comportementale/sensibilisation lors du gala des Plumes d'excellence, présenté le 6 juin dernier. Ce prix de l’ACMQ vise à saluer le professionnalisme des spécialistes en communication municipale et à mettre en lumière les réalisations les plus remarquables.

À la remise de prix du concours Idéa, le 13 juin, qui célèbre chaque année le meilleur de la communication créative au Québec, « Tout doux dans nos rues » a remporté un prix Or dans la catégorie Musique. La campagne a également décroché quatre autres distinctions, soit des prix Argent en Réalisation – Contenu de marque vidéo, en Campagne intégrée moins de 250 000$ et Contenu de marque vidéo – Service public, ainsi qu’un prix Bronze en Contenu de marque audio.

« Ces prix témoignent clairement de l'efficacité et de la créativité déployées dans la campagne « Tout doux dans nos rues » par l'équipe du Service des communications et du marketing. Cette campagne exceptionnelle a su mobiliser la communauté lavalloise et renforcer le sentiment de solidarité dans les quartiers, ce dont nous sommes extrêmement fiers. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les différents services qui ont contribué à la réussite de cette initiative par leur précieuse collaboration. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

La campagne portait sur les limites de vitesse réduites et d’autres mesures visant à améliorer la sécurité et le partage de la route sur le territoire lavallois. Avec « Tout doux dans nos rues », Laval a réinventé la sensibilisation à la sécurité routière en misant sur une approche disruptive et sur la culture populaire, pour améliorer la vie quotidienne de la communauté. Soulignons que cette campagne comprenait entre autres une chanson originale de Claude Bégin, une vidéo ainsi que des affiches de sensibilisation que la population était invitée à poser sur les terrains résidentiels.