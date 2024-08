Tempête Debby : Collectes des déchets et débris liés aux sinistres

Après avoir mis l’accent vendredi et samedi sur la sécurité des personnes, des voies publiques et des installations critiques, notamment pour préserver un apport constant en eau potable de très grande qualité en cette période exceptionnelle, la Ville optimise ses services afin de soutenir les besoins des citoyennes et citoyens sinistrés quant à la gestion des débris et déchets liés à l’eau dans les domiciles et les commerces à la suite des précipitations records qu’a laissées derrière elle la tempête Debby.

À compter du lundi 12 août, une flotte de plusieurs camions commencera le ramassage de débris et de déchets liés aux refoulements dans les domiciles. Les citoyens et citoyennes n’ont aucune action à prendre pour s’en prévaloir. Cette collecte sera progressive, ce qui implique que les camions circuleront d’abord dans les secteurs plus affectés.

Les personnes qui doivent jeter du matériel sont invitées à disposer de leurs rebuts sur leur terrain, sans obstruer la voie publique ou encore les trottoirs. Les appareils réfrigérants doivent toutefois être placés près de la maison plutôt qu’en bordure de rue, pour faciliter le ramassage des débris et des bacs réguliers. Notons que le calendrier des collectes régulières demeure en place comme prévu.

Écocentre : mesures déployées

Les Lavalloises et Lavallois sinistrés sont invités à se prévaloir en priorité de l’écocentre situé au 1205, boulevard Dagenais Ouest pour se départir de rebuts, de déchets encombrants et d’appareils réfrigérants. Du personnel additionnel est en place pour faciliter l’accès, la circulation et la fluidité. Il est important de rappeler que le personnel ne peut aider à disposer ou retirer le matériel remis. Les citoyens et commerçants peuvent s'y rendre aujourd'hui si requis, mais pour des fins de bonne circulation et d'accès, nous les encourageons à prioriser leur visite au cours des prochains jours. Une équipe sera en place du mardi au jeudi cette semaine, de 9h à 15h, pour aider à décharger les véhicules des citoyens qui peuvent avoir besoin de cette assistance.

En raison de cette situation exceptionnelle et le temps de la période de rétablissement, la Ville permet l’augmentation du volume permis gratuit par citoyen de 3 m3 à 6 m3. Une preuve de résidence est requise afin d’assurer le plein service en priorité à nos citoyens lavallois. Conséquemment, si un entrepreneur doit se départir de matériel lors de travaux de rétablissement, il devra être accompagné à l’écocentre par la citoyenne ou le citoyen afin de prouver son statut de résident.

La Ville encourage tous les visiteurs de l’écocentre à continuer de faire preuve de patience et de respect en cette situation exceptionnelle afin que leur visite à l’écocentre soit la plus efficace possible.

Collectes des encombrants et des appareils réfrigérants

La collecte des encombrants déjà prévue dans les semaines du 19 et du 26 août est maintenue. Lorsque possible, les citoyens sont invités à se départir des encombrants à l’écocentre. Une collecte spéciale d’appareils réfrigérants est en préparation et les citoyens seront informés rapidement de sa tenue.