Tempête Debby : bientôt la moitié des rues lavalloises nettoyées

La Ville de Laval indique avoir ramassé les débris sur près de 41 % de son territoire à la suite du passage de la tempête Debby du 9 août.

Des mesures exceptionnelles pour bonifier les collectes spéciales avaient été mises en place. Malgré le volume important de déchets et l’ampleur de la zone affectée, cette vaste opération progresse efficacement. C'est un total de 250 membres du personnel qui ont été mobilisés.

Avancement du ramassage durant la période du 12 au 18 août

1 158 rues couvertes, soit 41 % du territoire

Près de 3000 adresses visitées

1 303 tonnes de débris ramassés, ce qui représente l’équivalent de 47 camions semi-remorques de 53 pieds

Pour une résidence affectée, c’est l’équivalent de presque un an de déchets à collecter

Collecte des encombrants

La collecte régulière des encombrants prévue au cours des deux semaines prochaines est maintenue. Seules les matières habituellement acceptées seront ramassées. Les meubles et les débris de démolition seront récoltés dans le cadre de la collecte spéciale. Les personnes non sinistrées sont invitées à reporter au mois prochain le dépôt de leurs encombrants, si c’est possible.

Laval solidaire